Elezioni 2024, il M5s chiude al confronto

Bagarre qualche sera fa in Consiglio comunale a Bazzano-Valsamoggia nel corso dell’interminabile seduta, finita alle due di notte, dedicata tutta ai 20 punti di discussione sul Bilancio di previsione 2023-2025. A notte fonda Simone Rimondi, consigliere di Civicamente Samoggia, si è visto "togliere la parola" da parte della presidenza del Consiglio comunale dopo un intervento 20 minuti. Mentre Stefano Colangeli (Movimento 5 Stelle) è riuscito a strappare al sindaco Daniele Ruscigno la promessa che nel 2024 non si candiderà sindaco in un altro comune. "Invece – ha sottolineato Colangeli – i nostri amici di Casalecchio dicono che si sia proposto come candidato sindaco proprio per quel Comune. Con il nostro no al bilancio ho ufficialmente chiuso ad ogni dialogo e ogni accordo con il Pd in vista delle elezioni comunali del 2024 in Valsamoggia". "Questo bilancio – ha sottolineato Milena Zanna, vicesindaca di Valsamoggia – contiene investimenti per 13milioni e un forte sostegno alle famiglie con i costi per asilo nido, mensa e pre-post scuola per circa il 50 per cento a carico del Comune. Sostanzialmente invariata la pressione fiscale e tariffa massima dell’Irpef non applicata. Il nostro comune si mostra il più attrattivo della Città Metropolitana in fatto di investimenti privati che creano posti di lavoro".

Non così per le minoranze. "Purtroppo – ha insistito Rimondi nei pochi minuti in cui ha potuto parlare – i numeri ci dicono che l’Imu, già aumentata nel 2022 di 400mila euro, nel 2023 è aumentata di 560mila euro, tutto a spese dei capannoni artigianali e industriali. E questi erano i vantaggi della fusione dei cinque comuni? Vantaggi che ormai sono arrivati agli sgoccioli. Termineranno nel 2023 e dal 2024 non ci saranno più aiuti extra. Per quella data la macchina comunale sarà all’altezza? Visto che sono quattro mesi che non è stato sostituito il responsabile del servizio finanziario andato in pensione?". E Colangeli dei 5 Stelle ha aggiunto: "Questo bilancio manca di coraggio. Niente per la riqualificazione di scuole, centri sportivi e strutture sanitarie, niente per la manutenzione delle strade e delle fogne, del verde pubblico e delle piste ciclabili". "A fronte di un’inflazione all’11,6 per cento– ha ricordato Giuseppe Falco di Forza Italia – le spese del Comune di Valsamoggia aumentano di 21 per cento e le tasse comunali pagate da ogni cittadino sono passate dai 586 euro del 2018 ai 616 del 2022".

Nicodemo Mele