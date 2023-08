Elezioni, corsa alla successione È toto-nomi per il dopo Bosso

La parola d’ordine è ‘prudenza’. Con il sindaco Massimo Bosso (Pd) al termine dei suoi due mandati, la corsa alla successione del primo cittadino di Casalecchio è partita da tempo, e per ora riguarda gli esponenti della giunta a trazione Pd, ma col ruolo decisivo e non secondario dell’area di sinistra-sinistra che fa capo a Massimo Masetti, non a caso titolare della poltrona di vice sindaco e soprattutto punto di riferimento dell’area che ha portato Elly Schlein ad ottenere nelle primarie la maggioranza o percentuali importanti anche in alcuni quartieri di Casalecchio.

Un risultato che la dice lunga su un partito che nella cittadina sul Reno era quasi totalmente schierato con Bonaccini. Ed è questa componente che sfila in questi giorni sul palco della Festa dell’Unità in corso nella piazza del teatro, dove sono approdati nell’ordine De Maria, Bonaccini e Donini, e dove non sono mancati i pretendenti più accreditati. A partire dall’ex segretario cittadino e poi responsabile metropolitano dell’organizzazione Matteo Ruggeri, assessore allo Sport e alla Partecipazione. Vicino al parlamentare Andrea De Maria, ha lo stile dell’amministratore pragmatico, anche se nelle sue stesse file sono in tanti ad instillare dubbi sulle sue doti e nel carisma necessario a vestire l’abito del sindaco. Bosso dal canto suo si bada bene per ora dal fare pendere la bilancia verso Ruggeri o verso gli altri (e le altre) pretendenti che sono anche assessori nella sua giunta impegnata ad inanellare alcuni obiettivi di mandato che nelle elezioni della prossima primavera costituirebbero un vantaggio nei confronti del centrodestra.

Ci contano l’attuale assessora alla Scuola e al Bilancio Concetta Bevacqua, apprezzata per diligenza e capacità amministrative. Ma anche Barbara Negroni, agronoma, assessora all’Ambiente e all’Urbanistica, un ruolo nel quale si è fatta apprezzare per schiettezza, competenza tecnica e concretezza nel portare a casa gli obiettivi e anche risorse esterne di bandi, a partire da quelli del Pnrr. Un profilo quasi civico come quello che incarna giorno dopo giorno con maggiore convinzione l’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Lavori pubblici Paolo Nanni, ex area Margherita, attivissimo, benvisto dai renziani, ma mai ben digerito dallo zoccolo duro del Pd. Ed ecco lo scenario che con ogni probabilità porterà Casalecchio, come San Lazzaro, alle primarie. Con la via d’uscita meno lacerante dell’entrata in scena di una figura esterna, ma influente, come l’ex assessore al bilancio della giunta Gamberini, Saverio Vecchia.

Gabriele Mignardi