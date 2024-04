Elezioni, Gruppuso è il quarto candidato

Saranno quattro i candidati alla carica da sindaco per le amministrative di giugno, a Pianoro. Oltre a Marco Zuffi (candidato del centrosinistra con appoggio Pd), a Luca D’Oristano (candidato del centrodestra unito) e al civico Luca Vecchiettini ci sarà anche un altro civico: Dino Gruppuso con una lista basata sull’intelligenza artificiale. Gruppuso, infatti, è nato a Tripoli nel ‘47. Dopo 30 anni a Latina, dove ha assorbito l’influenza della cultura romana, ha vissuto a Bologna e Bangkok, in Thailandia, prima di giungere a Pianoro nel 2014. Dalla giovane età ha nutrito una forte vocazione per l’informatica e la robotica, lottando per affermarsi come informatico professionista.

"La lista ‘Pianoro con Intelligenza’ si candida per amministrare Pianoro, con un programma innovativo e basato sull’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale - dichiara il candidato -. La lista è attivata da volontari cittadini di Pianoro che hanno come unico obiettivo il miglioramento della città e della comunità cittadina. I nostri obiettivi principali sono: migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere Pianoro una città più sicura, pulita e vivibile, promuovere la mobilità sostenibile e l’accesso ai servizi per tutti, tutelare l’ambiente e valorizzare il territorio. Vogliamo, poi, promuovere l’innovazione e lo sviluppo economico: sostenendo la crescita delle imprese locali e creando nuove opportunità di lavoro per i cittadini. Vogliamo, poi, rendere Pianoro una città più partecipata e democratica aumentando la trasparenza dell’amministrazione comunale e coinvolgendo la comunità".

Gruppuso aggiunge: "Per raggiungere questi obiettivi, la lista ’Pianoro con Intelligenza’ si impegna a utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici e promuovere la formazione dei cittadini sulle nuove tecnologie, ma anche collaborare con università e imprese per sviluppare progetti innovativi. Crediamo che Pianoro abbia il potenziale per diventare una città modello per l’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale e lo dimostreremo se vinceremo alle elezioni. Vorremmo, poi, incontrare gli altri candidati per discutere di queste importanti tematiche per il territorio che sta a cuore a tutti noi".

Zoe Pederzini