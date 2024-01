Elezioni, la Cinti tenta il bis: "Ha fatto un buon lavoro"

Monica Cinti pronta a ricandidarsi alla guida del Comune di Monte San Pietro. La sindaca eletta cinque anni fa alla guida di una lista civica intitolata ’Comunità è futuro’ ha accettato l’indicazione del comitato del Circolo del Pd della comunità che conta circa 11mila abitanti distribuiti su un ampio territorio che si estende lungo la strada provinciale della valle del Lavino. Una indicazione che, come spiega la segretaria del circolo del Pd, Tamara Battistini, è avvenuta in modo unanime sulla base, si legge nel comunicato ufficiale, "dell’importante e positivo lavoro portato avanti dall’attuale amministrazione", che è espressione di una coalizione civica.

"Un mandato che, nonostante le tante emergenze affrontate, ha raggiunto importanti risultati per il nostro territorio e che ha visto portare a compimento larga parte del programma che la coalizione si era prefissata, mettendo in campo azioni efficaci, sempre restando nel solco dei principi e dei valori che contraddistinguono il nostro partito e di chi con noi ne ha condiviso gli obiettivi, registrando inoltre l’incessante, proficuo e positivo lavoro svolto dalla nostra sindaca che ha consentito di raggiungere importanti e significativi risultati".

Un via libera del partito di maggioranza relativo ampiamente previsto per la Cinti che in questi anni ha visto ridursi anche la voce delle opposizioni, Lega, Movimento 5 stelle e lista civica che da sponde diverse hanno comunque sottolineato i problemi annosi di questo territorio, a partire dalla viabilità e dal traffico, necessariamente convogliato sull’unica strada di fondovalle che specie nelle ore di punta registra code e intasamenti, compreso lo sbocco sul confinante territorio di Zola. E poi il nodo di Case Bonazzi e il problema delle frane e dai dissesti che dopo maggio hanno visto strade e guadi chiusi.

La Battistini, si dichiara comunque soddisfatta della scelta e della disponibilità data dalla sindaca uscente: "Monica Cinti ha svolto nel corso del suo primo mandato un ottimo lavoro che ha portato risultati su tutto il territorio comunale. Come Pd siamo certi che anche nel prossimo mandato amministrativo agirà con la stessa determinazione e impegno che ne hanno contraddistinto l’azione in questi anni", dice la segretaria del Pd annunciando quindi il sostegno alla Cinti, ma senza fare accenni alla composizione della coalizione destinata a sostenerla, che potrebbe registrare novità rispetto a quella uscente.

