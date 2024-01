Elezioni, Negroni pronta a sostenere Ruggeri

"Appoggeremo Matteo Ruggeri". Se il Pd casalecchiese si è spaccato sulla candidatura al sindaco che il prossimo giugno andrà a sostituire Massimo Bosso, l’assessora all’ambiente e all’urbanistica, Barbara Negroni, non ha dubbi e mette il primo tassello alla coalizione a guida Pd. "Come lista civica di maggioranza CasalecchioDaVivere, prendo atto che il Pd ha seguito un percorso interno per la scelta del candidato sindaco arrivando alla candidatura ufficiale di Matteo Ruggeri –si espone la Negroni –. Come assessora che in giunta ha lavorato con il collega assessore Ruggeri, lo appoggerò convintamente nel percorso elettorale verso la legislatura 2024-2029. Un appoggio che nasce dal lavoro fatto insieme in questi cinque anni e che sono certa continuerà con le linee e i valori che abbiamo delineato in questo mandato, in uno scenario di sviluppo futuro, con scelte condivise, per il bene della città e dei suoi cittadini".

Insomma, la formazione di stampo ambientalista che in questi anni ha perso per strada quella che nel 2019 era la componente ‘catto-dem’ di Federico Cinti e di Ivano Perri, conferma l’alleanza col Pd e non presenterà candidati sindaci che possano chiedere primarie di coalizione. "E’ chiaro che se dovesse succedere che Vecchia uscito dalla porta rientri dalla finestra con un’altra formazione allora le cose cambierebbero", a domanda risponde l’assessora. E con lei sono quattro gli esponenti della giunta Bosso pronti a rientrare in campo nella prossima legislatura: il candidato sindaco Ruggeri, Concetta Bevacqua (bilancio), Paolo Nanni (lavori pubblici e sicurezza) ed ora anche Barbara Negroni. La quale in un post spiega che "dopo mesi di riflessione" ha deciso di ricandidarsi. "Comunico quindi qui e ora ad amici ed elettori-tutti che da oggi scendo in campo con la mia lista Casalecchio da vivere – annuncia la Negroni – che mi ha sostenuta fino ad ora e l’aggiunta di altre persone del mondo civile con cui correrò al prossimo appuntamento elettorale del 9 giugno. Sarò capolista". Negroni, nel 2016, subentrò a Beatrice Grasselli nel ruolo di assessore all’ambiente e, dal 2019, al complesso delle materie ambientali ha aggiunto l’ingombrante delega all’urbanistica con la definizione dei progetti del Nuovo Pedretti, dell’ex Hatu e le ‘rigenerazioni’ delle aree Moto Morini e Norma. E poi la Nuova Porrettana e il delicato nodo della raccolta porta a porta che saranno al centro degli incontri della coalizione Ruggeri che già nei prossimi giorni.

Gabriele Mignardi