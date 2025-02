Elezioni Pd al circolo Centro. Raspanti diventa segretario

È Riccardo Raspanti il nuovo segretario del Circolo Centro di Castel San Pietro Terme del Partito Democratico. L’elezione è avvenuta il 1° febbraio. A seguito delle dimissioni della segretaria in carica Sara Rouibi, la segretaria dell’Unione Comunale del Partito Democratico Francesca Farolfi ha raccolto il parere favorevole dell’Assemblea del Circolo Centro nel proporre Riccardo Raspanti, che è stato così eletto all’unanimità nuovo segretario. Raspanti ha voluto in primis "ringraziare gli iscritti per la fiducia, e Sara Rouibi per tutto il lavoro fatto per la nostra comunità. Prendo il testimone consapevole dell’importanza del circolo come casa del PD castellano, e con la volontà di continuare ad animarlo col contributo di tutti". Parole al miele per il nuovo segretario sono arrivate anche dalla stessa segretaria dell’Unione Comunale del Partito Democratico Farolfi. "Sono grata a Riccardo per aver accettato senza esitazioni questo incarico. Riccardo riconosce l’importanza di promuovere un rinnovamento di partecipazione alla vita dei circoli, con l’obiettivo di renderli più dinamici e vicini alle esigenze della comunità, luoghi di dialogo e confronto, in un processo di condivisione e arricchimento reciproco".

Claudio Bolognesi