Elezioni, Sermenghi torna alla carica: "Bisogna rilanciare Castenaso"

L’obiettivo comune è il bene del paese tefano Sermenghi, già primo cittadino per due mandati anni fa, torna alla carica, in vista delle elezioni del 9 giugno prossimo, e si candida a sindaco di Castenaso con la civica ‘Obiettivo Comune’. Sermenghi, che ha parlato ‘accompagnato’ goliardicamente da un cartonato con fascia tricolore e punto interrogativo, ha spiegato di sentirsi in obbligo a riprovarci accusando le scarse prestazioni della attuale amministrazione. "Mi riprometto di riportare il comune alla ribalta della Città Metropolitana da cui è scomparso con gli evidenti effetti del traffico sempre bloccato dalla ferrovia, dei mezzi pubblici insufficienti, della raccolta rifiuti con tessera magnetica e della aumentata percezione di insicurezza - ha dichiarato -. Va rivista la macchina comunale che deve essere messa in condizione di operare al meglio per i cittadini di Castenaso, con più risorse e mezzi, per non avere cantieri lasciati a mezzo, strade non asfaltate e pericolose, parchi pubblici senza manutenzione e Polizia Locale poco valorizzata".

Il programma è quello di rendere Castenaso: "Un territorio accogliente. Tanti i progetti che presenteremo via via: la viabilità, anche con nuove rotonde, la valorizzazione delle frazioni, una scuola superiore a servizio del territorio del circondario, più sicurezza con i volontari, anche per le donne che rientrano a casa da sole, crediti per i giovani e soprattutto tanto per favorire le imprese del territorio e renderlo idoneo ad attrarre imprese qualificate per dare lavoro, sviluppo e benessere collettivo. La politica - conclude -si occupa sempre dei cittadini anche se questi se ne disinteressano e di tutte le forze associative, ma servono anche politiche che condividano le stesse idee".

z. p.