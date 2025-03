Elezioni sindacali della ditta Arcese, trionfa Uiltrasporti

Il 43,5% con 67 consensi. È il risultato della lista Uiltrasporti alle elezioni RSU nella ditta Arcese Trasporti di Castel San Pietro. L’intera lista antagonista ha raccolto 87 voti, mentre la RSU prima eletta tra le fila della UILTrasporti, Michelino Paolino, ha ricevuto 59 voti di preferenza da solo, pari al 38,3% delle preferenze totali, quasi triplicando i voti del primo eletto avversario fermatosi a quota 23 preferenze. Eletto poi come secondo candidato per Uiltrasporti anche Zouhri Abderrahim, con il responsabile territoriale UILTrasporti che brinda così ai risultati ottenuti all’Arcese. "Sono numeri che dimostrano la qualità del lavoro svolto in questi anni dalla Uiltrasporti ai tavoli di trattativa. Con questo risultato ci viene riconosciuto dai lavoratori e viene dato giusto merito a Michelino Paolino".

c. b.