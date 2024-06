Elezioni europee a Bologna, Sirio spento per agevolare il traffico

Bologna, 5 giugno 2024 – L’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno per rinnovo del Parlamento europeo si avvicina e il Comune di Bologna si organizza. Per agevolare gli spostamenti sarà sospeso il divieto di accesso nella Ztl e disattivato il sistema di telecontrollo Sirio. Inoltre ci saranno a disposizione due servizi di navetta.

Aperture straordinarie anche degli uffici: orario continuati di una sede Urp (Uffici Relazioni con il Pubblico) per quartiere nei giorni 8 e 9 giugno. Sabato 8, dalle 14 alle 20 e domenica 9, dalle 9 alle 20, gli uffici di via Battindarno 123 per Borgo Panigale-Reno, via Arno 26 per Savena, via Spadolini 7 per San Donato e San Vitale, via Santo Stefano 119 per Santo Stefano e via Fioravanti per il Navile saranno aperti in via straordinaria per l’emissione delle tessere elettorali. Il quartiere Porto-Saragozza farà riferimento all’Urp centrale di Piazza Maggiore, aperto sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23.

Per il rinnovo della tessera è necessario recarsi allo sportello dell’Ufficio Elettorale di piazza Liber Paradisus 10, attivo con orario continuato sabato 8 giugno dalle 8 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Al fine di agevolare gli spostamenti viene sospeso il divieto di accesso, circolazione e sosta nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) a partire dalle 14 di sabato e per tutta la giornata di domenica. In questo periodo di tempo anche il sistema di telecontrollo Sirio sarà disattivato, mentre le restrizioni relative al T-Days non sono coinvolte dall’ordinanza e pertanto restano in vigore. Inoltre, due servizi di navette Tper collegheranno la Stazione Centrale con la Piazza Liber Paradisus sabato sera e per l’intera giornata di domenica e la tratta Noce-Pescarola coi seggi dell’Istituto Rosa Luxemburg (linea 941).