’Elia dipinge’, il finissage della personale

Ci sono artisti la cui vicenda resta intrecciata in modo indissolubile a una città. Per Elia, pseudonimo di Alessandro Greggio, quel luogo è Bologna. Nato ad Adria nel 1968, scelse presto il capoluogo emiliano come casa e come laboratorio creativo: qui studiò all’Accademia di Belle Arti, qui lavorò come decoratore e restauratore per mantenersi, qui, purtroppo, concluse tragicamente la sua vita nel 2005, a soli trentasette anni, dopo una caduta dal balcone della sua abitazione.

A vent’anni dalla scomparsa, Bologna lo ha ricordato con la mostra Elia Dipinge, il cui finissage si terrà oggi alle 18 alla Blu Gallery (via Don Minzoni 9). Curata da Cristiana Cobianco, Stefano Greggio e Stefano W. Pasquini, la personale raccoglie dipinti provenienti dall’archivio di famiglia, oggi gestito dal nipote Stefano. Una selezione essenziale che privilegia la qualità rispetto alla quantità: in esposizione un’opera degli esordi negli anni Ottanta, altre realizzate nei primi Duemila, oltre ad un nucleo che si concentra sul biennio 2004-2005, il momento più fertile della sua ricerca.

Bologna fu la sua fucina: all’Accademia affinò una pittura impetuosa, nel 1992 un trimestre a Berlino gli permise di sperimentare linguaggi diversi e, al ritorno, la nostra città lo riaccolse con generosità. Negli anni espose al Sesto Senso, a Modena, Mantova e Reggio Emilia, mostrando un talento versatile, attratto da media differenti ma sempre fedele alla pittura. A completare il percorso, resta viva la memoria di un impegno condiviso: dieci anni fa, amici e colleghi (tra i quali Pasquini) realizzarono un volume attraverso un crowdfunding.

Manuela Valentini