Eliades Ochoa, "Buena Vista Social Club, un viaggio bellissimo" a Bologna

Quando Ry Cooder arrivò a Cuba, seconda metà degli anni 90, per ricostruire la storia avventurosa del Buena Vista Social Club – che sarebbe diventata un disco (e un film di Wim Wenders) di successo – Eliades Ochoa era uno dei ‘giovani’ del gruppo di straordinari musicisti riuniti per registrare l’album. Cantante e chitarrista, era già famoso nel suo paese per essere stato il primo a registrare, con la ‘leggenda’ Compay Segundo, Chan Chan, canzone simbolo dello straordinario patrimonio sonoro dell’isola. Stasera sarà a Bologna, al Festival DiMondi, in piazza Lucio Dalla (ore 21.00, ingresso gratuito), con i brani del suo repertorio tradizionale e le nuove ballate contenute in Guajiro.

Signor Ochoa, quanto è stata importante, per la musica cubana, l’esperienza di Buena Vista Social Club?

"Buena Vista Social Club è stata una famiglia, un gruppo di artisti che Ry Cooder ha voluto mettere insieme perché rappresentavano l’anima e le tradizioni della musica cubana, gli intrecci tra i linguaggi che rendono uniche le canzoni dell’isola. Farne parte ha significato per me entrare nella storia"

Lei era il ‘giovane’ del Club.

"E mi sono trovato con quelli che consideravo dei maestri, che avevano profondamente ispirato la mia personalità, riferimenti assoluti... Compay Segundo, Ibrahim Ferrer. Da loro ho imparato tutto. La sensazione era quella di portare nel futuro la colonna sonora delle nostre vite, il passato che tornava a esistere e varcava i confini dell’isola".

Lei era già una personalità.

"Certo, ero impegnato nella divulgazione della nostra tradizione, specie attraverso il programma radio Trinchera Agraria, trasmesso da Santiago de Cuba. Poi ho avuto l’onore di entrare nel Patria Quartet. Il Grammy vinto nel ’98 con Buena Vista era lontano…".

Lei ha registrato per primo il grande classico delle musica cubana Chan Chan.

"Fu Compay Segundo a chiedermelo nel 1986. Viveva all’Avana e cercava un gruppo per registrare il brano ed esercitare i suoi diritti sulla canzone. Io ero a Santiago, mi fece avere una cassetta con la sua versione, abbiamo provato a lungo e l’abbiamo registrata. E abbiamo ‘fissato’ quello che è diventato il manifesto della musica cubana, il punto di partenza del viaggio bellissimo di Buena Vista Social Club".

Pierfrancesco Pacoda