Elica-Whirlpool, accordo sull’India

Elica Spa, multinazionale di Fabriano leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, ha ceduto il 4,78% del capitale sociale della società partecipata Elica PB India, a Whirlpool of India per 8,2 milioni di euro, che saranno corrisposti in un’unica soluzione entro settembre . Al closing è previsto che Elica PB India rinnovi con Elica un trademark & technical license agreement, che prevede l’uso del marchio Elica in via esclusiva sul territorio indiano ed in via non esclusiva in Nepal e Bangladesh.