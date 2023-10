Elicottero caduto, recuperato il corpo di un disperso

I vigili del fuoco di Ferrara hanno recuperato il cadavere di una delle due persone disperse da martedì nell’inabissamento di un elicottero, Bell 206B JetRanger III avvenuto in un bacino d’acqua di una cava di sabbia a Settepolesini, località di Bondeno (Ferrara). Il ritrovamento è avvenuto ieri verso le 14 da parte dei sommozzatori. Sul velivolo viaggiavano il proprietario, l’imprenditore Hazem Bayumi, 73 anni, di origini egiziane ma residente da decenni a Bologna, e un altro passeggero, di cui non è stata definita l’identità. A quanto pare, però, in base agli elementi raccolti nelle ultime ore, si tratterebbe di un cittadino di nazionalità olandese: sarebbe proprio il suo, infatti, il cadavere recuperato ieri. Nel frattempo, sono stati avviati i contatti con l’ambasciata olandese in Italia.

Sul posto, ieri, era presente la sostituta procuratrice Barbara Cavallo, che già prima del ritrovamento del cadavere aveva programmato un sopralluogo insieme a un consulente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha aperto un’inchiesta di sicurezza, dopo il ritrovamento di alcuni rottami dell’elicottero. La Procura di Ferrara procede per l’ipotesi di disastro colposo, senza iscritti nel registro degli indagati.