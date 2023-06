Camugnano (Bologna), elicottero compie atterraggio di fortuna a La Scola

Camugnano (Bologna), 8 giugno 2023 – Nessun danno a persone o cose per l’elicottero della EliFriulia di Ronchi dei Legionari (Gorizia) che lunedì scorso è stato costretto ad atterrare in un campo della località Rio di Verzuno a Camugnano, a poche centinaia di metri dal borgo della Scola.

Ma ieri mattina ci sono volute più di sei ore di lavoro per tirarlo su con una gru attrezzata, dal campo in cui si era fermato e trasportarlo via sul rimorchio di un potente trattore. "Almeno 20 persone hanno lavorato al suo spostamento", dice la Polizia locale di Camugnano che ha messo l’area in sicurezza.

Ma cos’era successo? "Lunedì pomeriggio – raccontano alla Polizia locale – nella zona di Rio Verzuno c’era una fitta nebbia. L’elicotterista è stato costretto a fermarsi nel campo e non è riuscito più a ripartire". "Fermandosi in quella posizione – spiegano a loro volta da EliFriulia – i computer di bordo non consentono la ripartenza, che sarebbe potuta avvenire se si fosse fermato su una strada. Le autorità sono state informate di tutto ciò che è successo. Elicottero e pilota non hanno subito alcun danno, l’automezzo ora è nelle nostre officine per i controlli di prassi".