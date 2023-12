Elicottero e pattuglie in campo. Maxi controlli in zona stazione a Bologna

Bologna, 6 dicembre 2023 – Per tutto il giorno, il rumore delle pale dell’elicottero della polizia ha tenuto con il naso all’insù i residenti del centro e della Bolognina. Nella prima giornata di neve di questo inverno, per tutto il pomeriggio e fino a tarda sera, gli operatori di Volanti, Squadra mobile, Reparto prevenzione crimine e unità cinofile hanno battuto, palmo palmo, la zona della stazione, da piazza XX Settembre a piazza dei Martiri fino a Galleria 2 Agosto, mentre altre pattuglie facevano lo stesso in Bolognina, tra piazza dell’Unità, via Matteotti e i quadrati di strade dove gli spacciatori passano le loro giornate ‘lavorative’.

Elicottero e controlli ad alto impatto della polizia

Un servizio ad alto impatto, che arriva il giorno dopo l’annuncio del questore Antonio Sbordone di un piano ‘strutturale’ per ristabilire la sicurezza e la legalità in queste aree problematiche della città. Teatro quotidiano non solo di spaccio, ma anche di risse e violente aggressioni. Proprio in questo contesto negli scorsi giorni i poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco hanno fermato un diciannovenne tunisino, ritenuto autore di due violente rapine, avvenute una la sera di sabato in via Alessandrini, ai danni di due ragazzi egiziani, uno dei quali era stato colpito con una coltellata alla spalla e aggredito con lo spray urticante; e di domenica, ai danni di un tunisino, accoltellato in piazza XX Settembre, dopo aver tentato di opporsi a una rapina. Il diciannovenne è stato rintracciato in una comunità per minori, dove non aveva il diritto di stare. A chiamare la polizia era stata proprio un’operatrice della struttura, che lo aveva sorpreso a dormire in una stanza e si era insospettita. Il ragazzo aveva dei particolari tatuaggi e, addosso, la felpa rapinata in uno dei due colpi messi a segno. A seguito del controllo, gli agenti hanno trovato al ragazzo droga, oggetti ritenuti rubati e pure un coltello. Elementi che hanno portato a denunciarlo anche per ricettazione e porto d’armi. Il ragazzo, dopo il fermo per rapina aggravata, è stato accompagnato alla Dozza in attesa di convalida.

I due episodi non sono certo isolati, ma si inseriscono nel contesto di violenza e degrado che contraddistingue, soprattutto nell’ultimo periodo, tutta la zona della stazione, con derive occasionali che raggiungono anche a piazza VIII Agosto e via Irnerio. Una situazione difficile da gestire, sacche di disagio complesse da eradicare, malgrado gli sforzi, corali e concreti, messi in campo dalle forze dell’ordine.