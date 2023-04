"Eliminati dai parchi gli unici giochi inclusivi"

"Sono stati eliminati, senza motivo, da un parco pubblico i giochi dedicati ai disabili in carrozzina: l’altalena e la giostra. Mi chiedo, perché eliminarli e non piuttosto renderli conformi". Questa la ‘denuncia’ sollevata contro l’amministrazione di Granarolo dal consigliere di minoranza di ‘Alternativa per Granarolo’ Pino Minissale in merito all’area giochi del parco Martin Luther King e del parco della Resistenza.

Il consigliere, poi, specifica: "Tra i giochi, c’era l’altalena inclusiva installata nel 2016, che purtroppo è già stata portata in discarica. Dai documenti ricevuti con accesso agli atti, risultava ’attrezzatura non Certificata per uso Pubblico - Parco - Consigliata chiusura gioco- Attenzione’. Quindi, da ciò si evince che l’amministrazione, senza nessun controllo aveva fatto installare e tenuto nel parco per circa sette anni, un gioco non certificato. Il secondo gioco, la giostra inclusiva, adatta anch’essa per i disabili in carrozzina, è stata anche lei portata in discarica. Dai controlli eseguiti dalla società incaricata, è risultata non conforme, come gli altri 84 giochi presenti nei parchi di tutto il nostro territorio, che però saranno ripristinati e resi conformi". Minissale, dunque, sottolinea quanto segue: "Purtroppo sulla disabilità questa amministrazione ha più volte dimostrato di dedicare poco interesse".

A rispondere per l’amministrazione è lo stesso sindaco Alessandro Ricci che dichiara: "Il Comune ha investito complessivamente circa 40mila euro per rinnovare i giochi per bambini nei parchi di Granarolo e delle frazioni. Sono stati sostituiti quelli usurati dal tempo, dai fattori climatici o dai vandalismi, e che dunque presentavano elementi di pericolosità, tra questi i due utilizzabili solamente da disabili in carrozzina. I nuovi giochi sono più sicuri e tre di questi, un’altalena e due giochi a molla, sono certificati come inclusivi, cioè che consentono a tutti i bambini, disabili e non, di poter giocare assieme, senza creare alcun tipo di divisione, aiutando così loro e le famiglie a costruire relazioni e a promuovere l’inclusione sociale. A breve sarà installato un altro gioco inclusivo al parco della Resistenza grazie a un bando a cui abbiamo partecipato come distretto Pianura Est finalizzato proprio ad interventi in grado di dare risposte a bambine e bambini diversamente abili".

