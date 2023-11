Elio e le Storie Tese, fra ritorno sul palco e Mercato dei Vignaioli

Stasera e domani, il Duse ospita Elio e le Storie Tese, sul palco con lo spettacolo Mi resta un solo dente e cerco di “riavvitarlo“. Un viaggio musicale, che riunisce il gruppo portandolo su e giù per il Paese, con un tour, prodotto da Hukapan e Imarts, che prevede l’esibizione, in apertura, di alcuni artisti emergenti selezionati dai protagonisti: lo youtuber Fabio Celenza, la band Viadellironia e Pepp1. Ma lo spettacolo a teatro, diretto dal regista Giorgio Gallione, non è l’unico motivo per fare tappa sotto le Due Torri. Elio farà ritorno in città in occasione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, dal 25 al 27 novembre a BolognaFiere. Al musicista è stato assegnato il premio ’Vignaiolo come noi’, attribuito a un personaggio di cultura capace di mettere al centro del proprio lavoro qualità e cura artigiana. Nello specifico, Elio sarà presente al taglio del nastro della dodicesima edizione Mercato dei Vignaioli.