Elio, passione d’Opera. Oggi l’incontro sul ’Don Giovanni’

Aspettando il ’Don Giovanni’ di Mozart (in scena dal 26 maggio) torna l’appuntamento con ’Parliamo d’Opera’, oggi alle 18,30 al Manzoni. Ospite sarà Elio, definito da Rolling Stones "il Frank Zappa italiano", è flautista, cantautore, comico, attore e scrittore, specialmente conosciuto come frontman del celebre gruppo Elio e le Storie tese, con cui sarà presto di nuovo in tour. L’artista è anche un appassionato di lirica e come cantante d’opera ha debuttato al Rossini Opera Festival di Pesaro nel 1998 in Isabella, teen-opera di Azio Corghi dall’Italiana in Algeri. Da allora si impegna molto nel divulgare tra i giovani la musica classica. Dialogano insieme a lui i giornalisti Luca Baccolini e Pierfrancesco Pacoda, curatore della rassegna. Le parole saranno intervallate dalla musica: il basso Zheng Wang – impegnato nella serenata di Don Giovanni ’Deh, vieni alla finestra’ – e il baritono Bryan Sala – che canta l’aria di Leporello ’Madamina, il catalogo è questo’ - porteranno il pubblico nel vivo dell’opera di Mozart, accompagnati al pianoforte da Amedeo Salvato. L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite.