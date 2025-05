Elisa Fuksas, un viaggio nella fede

Un viaggio della speranza verso Medugorje, un grande traghetto vuoto che diventa palcoscenico, ventre della balena dove affrontare una transizione spirituale, cinque personaggi in cerca di un nuovo ardore quando la fede vacilla e la coscienza diviene troppo rumorosa e prende le sembianze della Madonna (impersonata da Iaia Forte). Al centro Elisa Fuksas, scrittrice e regista, che ha visto naufragare un progetto cinematografico cui lavorava da anni e, attanagliata dal fallimento, mette in discussione non solo la sua carriera, ma anche la sua fede in Dio. Ecco il plot di Marko Polo, un film che è diventato tale nonostante tutto, un’opera dal sapore morettiano dove può valere il "senza rendermi conto che avevo appena iniziato a girare il mio nuovo film" alla Caro Diario. Dove realtà e finzione si uniscono come fanno del resto dramma e commedia, trasportando lo spettatore in una dimensione onirica dove sarà chiamato a riflettere con la regista e i compagni di viaggio Lavinia Fuksas, la sceneggiatrice Elisa Casseri, l’attore Flavio Furno, l’autrice e cantante Maria Antonietta. Il film è presentato in anteprima questa sera alle 21,15 al cinema Odeon, presenti Fuksas e Casseri, e poi esce nelle sale dal 26 al 28 maggio.

Elisa Fuksas, come si è sentita dopo aver finito questo film "terapeutico"? "Molti vanno in terapia per risolvere i problemi, io continuo a rifiutare di risolverli e quindi non ci vado, continuando a cercare delle storie che permettano l’elaborazione di temi che riguardano tutti. Perché la morte, Dio, la fede, il successo sono di tutti. Sono quasi sei anni che lavoro a questi temi e infatti questo film doveva chiamarsi Ama e fai quello che vuoi, doveva essere un adattamento del mio libro. Le cose però non sono andate come dovevano, un po’ per colpa mia, perché non volevo riproporre ciò che avevo già raccontato: la mia vita. Ho cercato di attualizzare il tema, per cui se là c’era il percorso per arrivare a credere, qua volevo parlare di come si fa a rimanere in una scelta e credere".

Come si fa? "È molto difficile. Il periodo storico, la questione dei finanziamenti, la situazione del cinema, non aiutano, quindi, messo in questo scenario dell’industria, un film che non riusciva mai a prendere la sua forma era infattibile. Io ho comunque continuato a girare in super economia delle scene da quei copioni del film mai fatto, grazie ai produttori che privatamente hanno sempre creduto in me. E quelle scene che vedo come schizzi, sono diventati dei flashback, delle evocazioni dei film falliti che si vedono in Marko Polo, titolo scelto, tra l’altro, per via del nome della nave che porta i pellegrini a Medugorje e che dovevamo prendere per compiere il viaggio. Peccato che quel giorno non partisse… abbiamo ripiegato su un altro traghetto. Per dire che nemmeno quella cosa è andata come doveva".

E comunque anche il film che ha girato secondo un progress anche spirituale, nel tempo è diventato altro. Ma ha visto la luce. "Se il tema di partenza era capire come si rimane nella fede, poi le domande sono diventate altre, e la questione è diventata non solo la fede in Dio ma anche in quello che fai, che sei, nelle persone che decidi di amare, nelle tue scelte di lavoro: la fede nel mondo e nell’altro. E ho voluto parlare di fallimento perché come dico nel film succede che scambiamo il problema, invece che di fede parliamo di crisi e invece che di Dio parliamo di fallimento, per cui si crea questo corto circuito in cui le cose iniziano però a parlarci".