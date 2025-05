Elisabetta Franchi investe un ciclista e posta le foto: "Mi dispiace, ma sta bene". Pioggia di critiche social

Ha investito e ferito un ciclista con una delle sue auto sportive e lo ha raccontato lei stessa su Instagram, pubblicando una foto della vittima in barella e raccogliendo critiche sul web. Elisabetta Franchi, la stilista bolognese del marchio Betty Blue, è di nuovo al centro di una bufera social. L’incidente è successo ieri mattina. "Tutto è bene ciò che finisce bene. Mi dispiace molto. La prima volta. Mi dispiace tanto", ha scritto pubblicando una foto dell’ambulanza. E in seguito, in una seconda storia, la foto del ciclista investito: "Non l’ho proprio visto. Ma almeno non si è fatto male. Il mio lunedì". Nei video successivi, Franchi si lamenta di non avere alcun luogo adatto a guidare le sue macchine sportive. Poi più tardi informa sulle condizioni del ferito: "È stato dimesso. Niente di rotto. Inizio a respirare".