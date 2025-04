Elisabetta Franchi rischia il processo per stalking

Elisabetta Franchi, caso di stalking e minacce: chiesto il rinvio a giudizio. Al termine di accertamenti della Squadra Mobile, la stilista è stata accusata di una serie di comportamenti persecutori ai danni della sua ex collaboratrice e amica, convinta che avesse una relazione col suo compagno. "O hai il buon senso di dire la verità o io sarò uno tsunami in piena". Questo il messaggio che l’imprenditrice avrebbe inviato alla sua ex consulente. Secondo la Procura, avrebbe anche tentato di screditare la donna in diversi modi, in pubblico e in privato. Ora il pm Luca Venturi ha chiesto il rinvio a giudizio della stilista, che rischia quindi il processo per stalking. Agli atti, anche un post su Instagram di Franchi (seguito da centinaia di migliaia di followers), che aveva portato a una pioggia di commenti diffamatori, facendo nascere una ‘shitstorm’ contro l’altra donna: "Hai mai vissuto l’incubo di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?" I followers avevano in breve identificato l’amica. Tra gli episodi nel mirino della Procura pure una visita di Franchi in una banca, con cui lavorava la ex consulente: qui, rivolta ai vertici, avrebbe accusato la sua ex amica di essere incapace e poco professionale.