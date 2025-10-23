Elisabetta Franchi esulta sui social con champagne e dito medio: “La giustizia ha parlato e io brindo a me”

Bologna, 23 ottobre 2025 – “Il gesto parla da solo. Ho vinto, ma ve ne parlerò presto”. Elisabetta Franchi, in una storia su Instagram, si è fatta un selfie con il dito medio. Poi, poco dopo, ecco un’altra storia, quando volta con una bottiglia di champagne Ruinart: “A volte si brinda in silenzio. Oggi – ieri, ndr – la giustizia ha parlato, e io brindo a me. Quando lo farò, lo farò con un comunicato ufficiale. Ma oggi… è una grande vittoria”.

La vicenda giudiziaria

Ieri, dall’aula del tribunale di Bologna, è slittata ancora una volta, a novembre, la decisione su Elisabetta Franchi, imputata in udienza preliminare per stalking ai danni dell’amica ed ex consulente.

Il gup Andrea Romito, infatti, non ha deciso sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento, invitando però la Procura a formulare una differente qualificazione giuridica dei fatti. È stato dunque deciso un rinvio a venerdì 7 novembre per dare la possibilità al pm titolare del fascicolo, Luca Venturi (sostituito in aula dalla collega Michela Guidi), di valutare la richiesta del giudice.

Di cosa parliamo

Il pm non è obbligato a modificare l'imputazione, che quindi potrebbe rimanere stalking, oppure potrebbe propendere per ipotesi meno pesanti, come per esempio diffamazione aggravata o minacce gravi.

In apertura di udienza il giudice aveva rigettato l'eccezione della difesa (avvocati Paolo Creta e Gianmaria Palminteri) su una richiesta fatta alla Procura dopo la conclusione delle indagini preliminari, relativa alla necessità, a loro avviso, di sequestrare e analizzare il telefono della persona offesa.

La parte civile era rappresentata dall'avvocato Antonio Petroncini, che ha sostituito l'avvocato Chiara Rinaldi. Franchi è accusata di una serie di comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente l'altra donna, con cui in passato aveva una relazione di amicizia. È contestato, tra l'altro, un post su Instagram che provocò commenti diffamatori, una ‘shitstorm’ contro l'ex consulente.