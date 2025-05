Elisabetta Riva: "Rifonderemo il Comunale"

A un mese dalla nomina a sovrintendente del Teatro Comunale, Elisabetta Riva si è presentata ufficialmente, in compagnia del sindaco Matteo Lepore quale presidente della Fondazione lirica che ha spiegato le motivazioni della scelta che – dice Lepore – ha privilegiato questa volta le competenze manageriali su quelle musicali. Nata a Monza nel 1973, per dodici anni Elisabetta Riva ha gestito e rilanciato il Teatro Coliseo di Buenos Aires. Giunta a Bologna da una settimana– sta ancora cercando casa – ha risposto alle domande in modo cortese e disponibile, con un accento che di quando in quando tradiva la lunga pratica con la lingua spagnola. Ha esordito esprimendo la sua "gratitudine per la fiducia accordata", il "grande onore e senso di responsabilità" con cui assume l’incarico e la "gioia per essere stata chiamata a dirigere uno dei teatri più prestigiosi d’Italia, noto internazionalmente per la qualità delle sue produzioni e delle sue masse artistiche".

Il ritorno nella sede storica – prosegue Riva – "non è soltanto un problema logistico, ma un passaggio molto delicato che richiede cura, coesione e visione proiettata al futuro: un’occasione importante che ci permetterà di rivedere insieme la relazione fra città e teatro, fra passato e futuro. È l’opportunità per compiere una vera e propria rifondazione. Voglio mettere insieme una squadra molto solida, in grado di predisporre un progetto preciso, articolato e completo dal punto di vista artistico, gestionale e umano. Particolarmente importante sarà la scelta di un direttore artistico con cui articolare il percorso progettuale e identitario da dare al Teatro. Le direttrici programmatiche mi sono peraltro già chiare: innovazione nel rispetto della tradizione, un asse che è l’elemento portante dell’eccellenza italiana riconosciuta nel mondo". La sovrintendente rivolge poi l’attenzione al pubblico: "Continueremo a cercare strategie per coinvolgere le nuove generazioni (una sfida oggi aperta in tutto il mondo). Il rientro della produzione nel centro storico sarà l’occasione per reintegrare le attività del Teatro con la vita sociale, culturale e urbanistica della città, facendo diventare il Comunale il fiore all’occhiello dell’attività musicale bolognese e un biglietto da visita per il turismo. La programmazione del 2026 è pertanto ancora molto aperta e non sarò in grado di comunicarla prima di settembre". È dunque ancora da definire la nomina di un direttore musicale, che Riva intendere scegliere insieme al futuro direttore artistico.

Novità più concrete sono venute dalla bocca del sindaco che, rispetto al passato, usa più volte l’immagine di un perdurante "galleggiamento" (non solo economico-finanziario). "Il Comune non può salvare tutti gli anni il teatro". Per questo serve un "cambiamento di paradigma di cui sentivamo il bisogno e che sto condividendo con i principali sostenitori esterni": una "propulsione maggiore" grazie a nuove entrate che non servano a ripianare debiti pregressi, ma a "rilanciare il teatro a livello internazionale". Non solo. Le produzioni operistiche torneranno nella sede storica a gennaio 2027, e lo spazio del Comunale Nouveau sarà restituito all’ente fieristico, là dove fin dalla sua origine era stato invece presentato come una struttura teatrale duratura per la città. Non ultimo, i rapporti con la direttrice d’orchestra Oksana Lyniv (direttore musicale del teatro fino allo scorso dicembre) non cesseranno, ma "continueranno da parte del Comune con vari progetti a confermare il legame fra la città e l’Ucraina".