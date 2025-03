Elisabetta Sirani, la stella e il suo mondo

Intorno a Elisabetta Sirani (1638 – 1665) pittrice, e a quella luce che la storia proietta su di lei, si assiepano diverse persone. Il padre Giovanni Andrea, allievo di Guido Reni, la madre Margherita, le sorelle Barbara e Anna Maria, anch’esse pittrici. Appena sfiorata dalla luce, appare sulla scena la figura inquieta di Lucia Tolomelli, la serva di casa, accusata di avere assassinato la prodigiosa pittrice (che verrà poi ’perdonata’ dal padre), e infine la figura dello scrittore delle vite dei pittori bolognesi, Carlo Cesare Malvasia. E ancora le allieve, dalla prima, Ginevra Cantofoli, alla ’schola di femmine’ che le si radunò accanto.

Il volume che lo storico dell’arte e pittore Massimo Pulini dedica a Elisabetta Sirani, ’Il diario di Elisabetta Sirani, una monografia in forma di album’ (con S.A. Marchesi, ed Nfc Rimini, che si presenta oggi alle 17 nell’aula Gnudi della Pinacoteca ad ingresso libero con prenotazione), ricchissimo di immagini che seguono l’ordine del diario che la Sirani tenne per dieci anni, dà a queste figure ombre e luci inedite.

Inedite come le quasi sessanta opere che lo studioso, in decenni di ricerche, ha reso ora note, tra dipinti, moltissimi disegni e alcune incisioni. Così acquista caratteri nuovi la figura del padre, già oggetto di secentesche dicerie, che mai le dà il permesso di visitare Roma, e lo stesso canonico Malvasia, che le commissiona dodici dipinti ma non pone il suo nome accanto all’elenco delle opere trascritte dal diario, nella celebre opera ’Felsina Pittrice’.

Quindi la prima ’accademia al femminile’, nelle parole di Pulini, sembra diventare una sorta di ritorsione contro questa rigidità del padre, e la tenerezza che il canonico scrittore fatica a celare dietro le pagine parrebbe una sorta di pudicissimo amore.

Il giovane prodigio, mancato nell’età che fu destino per tanti artisti (Masaccio in primis), ventisette anni, aggiunge quindi alla sua già complessa biografia sfumature nuove e curiose, che in nulla ledono la tenace acribia dello studioso.

Stella della felice costellazione di artiste che Bologna cresce dal pieno quattrocento ai giorni nostri, Elisabetta Sirani riceve fin da ragazza commissioni prestigiose, accoglie nello studio di via Urbana mecenati e principi, disegna, dipinge e suona con le sorelle, esegue mirabili ritratti di bambini, firma vistosamente i suoi lavori, sempre trovando, in un bordo ricamato o nella piega di un abito, la grazia per incidere il suo nome.

Fedele a Guido Reni come il padre, Elisabetta è, in questi anni, come scrive Cosimo principe di Toscana, il "miglior pennello di Bologna". Le bastano dieci anni per stupire il mondo, e le leggende non la toccano affatto.