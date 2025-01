Elisabetta Sirani, opere inedite

Oggi alle 16 nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti verrà presentata una nuova monografia dedicata a Elisabetta Sirani curata da Massimo Pulini. Introducono il libro Angelo Mazza, (Collezioni d’Arte e di Storia Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna) e Eleonora Frattarolo (Accademia di Belle Arti di Bologna). Intervengono Enrico Fornaroli, direttore dell’Accademia e Stefano Antonio Marchesi autore di un racconto sul processo seguìto alla morte di Elisabetta Sirani.

In pratica si tratta di una monografia in forma di album. In questo libro l’autore infatti rende note più di cinquanta opere inedite di Elisabetta Sirani, tra dipinti, disegni e incisioni, che si vanno a sommare alle tante già note di una pittrice che ebbe solo dieci anni per esprimere il proprio talento. Da questa ricerca emerge un volto nuovo, arricchito del singolare stile grafico di Elisabetta, espresso in una pratica innovativa che coniuga la pittura a inchiostro al disegno di tratto, ma vengono presentati anche diversi dipinti dispersi, che resero famosa l’artista.

Tra tutte, sta riemergendo la serie di Apostoli per la quale venne tributata all’autrice la definizione di "pennello virile". Attraverso queste opere la Sirani risponde alla tradizione bolognese.