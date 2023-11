’Elisir’ in scena con piano e voci: lo sciopero ’azzoppa’ la prima

In bilico fino alla fine. Da una parte la buca dell’orchestra deserta, dall’altro il pubblico che inizia a entrare al Comunale Nouveau. Alla fine l’Elisir d’amore è andato in scena, in versione piano e voce. Eccola la conclusione dello sciopero indetto dalla Fials per la prima bolognese dell’opera di Gaetano Donizetti di ieri sera. Una mobilitazione indetta a livello nazionale (revocata negli ultimi giorni dalle sigle confederali) per il contratto di lavoro, che ha visto una massiccia adesione da parte dei professori d’orchestra, di circa metà coro e di qualche tecnico. "L’intesa firmata – spiega il rappresentante Fials Fabio Quaranta – non è sufficiente. Parliamo di un aumento di neanche 50 euro netti al mese per l’orchestra: in 20 anni abbiamo perso un 40% e non abbiamo garanzie per il prossimo rinnovo. Amo l’opera e ci dispiace, ma siamo costretti a farci sentire". "È dal 2003 che non veniva riaperto il contratto – considera– il sovrintendente Fulvio Macciardi – e abbiamo avuto il sostegno non scontato del ministero. Come Fondazioni metteremo risorse, ma penso che l’equilibrio si trovi con questo primo step sul triennio 2019-2021 e ora andremo a discutere quello 2021-2024". Queste le premesse, mentre gli spettatori, circa un 30% in meno, entravano e si iniziava a preparare il pianoforte. Fino all’annuncio del sovrintendente: "Chi vorrà potrà tornare, ospite del teatro, in una delle prossime recite". Il pubblico applaude e sul podio sale Diego Ceretta, direttore principale dell’ORT-Orchestra della Toscana. Lo spettacolo, coloratissimo, inizia.

Letizia Gamberini