Elisoccorso, potenziato il servizio

Il servizio di elisoccorso della Regione diventa sempre più innovativo. Tecnologie moderne, estensione dell’operatività e investimenti sulla formazione: da inizio luglio si è avviato il nuovo modello operativo nell’ambito della riforma del sistema emergenza urgenza. È garantita l’operatività degli elicotteri 24 ore su 24 grazie all’implementazione di visori notturni, e inoltre alcuni mezzi sono dotati di verricello, per assicurare il soccorso anche qualora non ci fosse la possibilità di atterraggio. Un’opportunità tecnica che può cambiare molti scenari.

"Ad oggi abbiamo una flotta a livelli europei, in grado di operare a tutte le condizioni, anche quelle più difficili" spiega Antonio Pastori, coordinatore della rete regionale dell’emergenza 118. Negli ultimi dieci anni gli interventi sono aumentati del 30%, e anche solo dal 2020 c’è stato un incremento considerevole: basti pensare che solo dall’1 gennaio al 30 giugno sono stati effettuati 1.031 servizi di emergenza in elisoccorso. "Abbiamo investito 20 milioni di euro per la causa, occupandoci di formazione tecnica del personale, attrezzature e anche per garantire il maggior numero possibile di piazzole di atterraggio in regione" commenta Raffaele Donini , assessore alle politiche per la salute.

Ci saranno dunque molti cambiamenti all’interno del 118. "Una grande svolta è rappresentata dalla presenza di un medico curante in centrale operativa, che da inizio mese è disponibile 12 ore al giorno nei feriali, ma che speriamo possa esserlo 24 ore al giorno" dichiara Paolo Bordon, direttore generale dell’azienda Ausl Bologna. Il medico riesce a essere connesso agli elicotteri grazie ai nuovissimi strumenti di telemedicina che sono presenti su tutti i mezzi. Si riescono così a supportare anche gli interventi di maxiemergenza. "Bisogna ripensare il modello di emergenza in chiave più moderna" aggiunge il direttore, "si deve poter arrivare nel minor tempo possibile con i mezzi più adeguati"

Alice Pavarotti