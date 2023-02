Elly Schlein chiama Bologna: "Questa è la città dei partigiani"

Bologna, 23 febbraio 2023 – "Sì, mi aspetto una spinta importante da Bologna, perché è la città che ci ha insegnato a essere partigiani". "Schlein sarà il prossimo segretario del Pd. E io ne sono molto convinto". Prima Elly, poi Matteo. Schlein, candidata alle primarie del Congresso Pd di domenica, e Lepore, il sindaco di Bologna che la sostiene e che ieri sera, davanti a circa 600-700 persone negli spazi di Dumbo, ha chiuso la corsa bolognese della parlamentare che sfiderà Stefano Bonaccini. Si sono abbracciati prima e dopo, Schlein e Lepore, c’è una partita doppia che punta a un Pd di sinistra, ecologica e laburista, sia a Roma, sia a Bologna. Proprio da Bologna, la sua città per tanti motivi, Schlein è partita per dare la spallata al Congresso. "È una città che ci ha cullati con l’idea di non rimanere indifferenti mai, di prendere parte, di essere partigiani". Serve proprio quel Pd di lotta continua, per Elly. "Non c’è una scala di misurazione, ma dobbiamo sicuramente rivendicare con orgoglio le nostre radici, non si smette mai di professare l’antifascismo – ha detto Schlein prima di tuffarsi nel capannone pieno per tre quarti –. Mi aspetto una grande partecipazione, e...