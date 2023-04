Ematologia, nuove cure Incontro con i familiari

La Sie, la Società Italiana di Ematologia è al fianco delle associazioni pazienti attive nell’ambito dell’Ematologia per cooperare insieme ed è a disposizione per garantire un’informazione corretta ai pazienti e ai loro familiari sulle nuove terapie per la cura delle malattie ematologiche. La Sie e i pazienti devono collaborare e dialogare per favorire lo sviluppo di una migliore medicina del territorio e implementare le terapie domiciliari. E’ questo lo spirito con cui a Bologna, giovedì al Royal Hotel Carlton, Paolo Corradini, presidente della Società Italiana di Ematologia e direttore Divisione di Ematologia Fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumori di Milano, aprirà il secondo Evento nazionale ‘Sie incontra i pazienti’.

La parte centrale del Convegno sarà dedicata alle nuove Immunoterapie e le nuove Car-T; verranno anche presentati gli ultimi aggiornamenti relativi alle terapie per l’emofilia e la talassemia. Il Convegno potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi alla home page del sito www.siematologia.it e dal profilo Facebook della Società https:www.facebook.comsiematologia.