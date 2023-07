Fdi incontra gli occupanti di via Regnoli a Bologna: “Comune risponda dell’emergenza abitativa”

Bologna, 26 luglio 2023 – Occupazioni senza sosta. Bologna è nell’occhio del ciclone e in via Regnoli 15 e 17, dove il sindacato di base Asia-Usb ha ‘fondato’ Case Popolari recuperate in via Regnoli, oggi una delegazione comunale di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna e Manuela Zuntini, incontrano gli occupanti della stabile (video), inabitato da quindici anni.

Stefano Cavedagna e Manuela Zuntini all'occupazione di via Regnoli (foto Schicchi)

Dopo la richiesta di poter accedere all’interno dell’edificio occupato, che è in possesso del Comune ed è in piano vendita da dodici anni, e il permesso negato, i consiglieri dell’opposizione fanno visita ai cittadini che illegalmente occupano la palazzina. E, incredibilmente, le due fazioni, dopo un lungo dialogo, sono d’accordo: il Comune deve rispondere dell’emergenza abitativa sempre più crescente in città.

L’incontro con l’opposizione

“Fratelli d’Italia parla di degrado, ma noi ci chiediamo: il degrado sono famiglie che, per assenza di soluzioni e di ritardi di presa in carico, si trovano costrette all’occupazione per avere un tetto sopra la testa, quando ci sono gli stabili vuoti o il degrado è lasciare case vuote, sfitte, e procedere con sfratti e sgomberi senza mettere in campo soluzioni vere?”, spiega Giulia Stringhini, responsabile di Asia-Usb Bologna, che continua: “Ma Fratelli d’Italia, oltre che accusare famiglie in stato di necessità di degrado, dov’era negli ultimi dieci anni quando è stato smantellato il patrimonio abitativo della città, quando c’è stata la riforma delle case popolari portata avanti dal Partito Democratico?”.

E con questa domanda, come per magia, l’opposizione e gli occupanti si trovano in sintonia, riflettendo sulla necessità urgente di trovare soluzioni abitative adeguate per i cittadini senza dimora. “Le nostre proposte sono chiare – risponde il capogruppo di Fdi Stefano Cavedagna - Abbiamo fatto le nostre proposte che sono di modifica del piano urbanistico del comune, che prevede di riqualificare immobili che sono in disuso non utilizzati o di poter cambiare la destinazione d’uso di alcuni immobili, proprio per aumentare la possibilità abitativa. Questo è un immobile che Acer e Asp lascia sfitto da tempo: ci sono circa 600 immobili Acer sfitti, 300 circa dell’Asp non usati in provincia di Bologna, sono quindi mille immobili fuori dal mercato”.

Ma “qualsiasi occupazione abusiva non può essere tollerata, deve essere sgomberata – tuona Cavedagna -. Questi immobili devono essere destinati alla collettività, perché ci sono italiani che sono in lista di attesa, che hanno bisogno di un alloggio. Ma la risposta non è occupare, e questa amministrazione sembra più stringere l’occhio a chi occupa piuttosto che alla valorizzazione di questi immobili”.

Chi vive nello stabile dismesso

All’interno dello stabile occupato, vivono “due famiglie con minori e alcuni nuclei singoli che si sono trovati senza abitazione a causa di sfratti e perdita di lavoro – racconta Giulia Stringhini -. È un contesto misto e variegato che vive in condivisione, aiutandosi e supportandosi gli uni con gli altri perché tutti accomunati da un unico grande dramma: non arrivare alla fine del mese, senza potersi permettere un’abitazione per i propri figli”.

La storia dell’occupazione

“L’occupazione nasce dopo un presidio di un mese e mezzo in tendopoli, di famiglie che vivono l’emergenza abitativa sulla loro pelle, nota a tutti e che si sta aggravando – continua Giulia -. Ci sono tantissimi sfratti, alcuni già eseguiti, altri previsti e in esecuzione”.

Il mercato immobiliare è in sofferenza e non aiuta. “Il mercato privato è inaccessibile per tantissimi e invece il patrimonio pubblico non viene usato a sufficienza, non ci sono abbastanza assegnazioni né alloggi disponibili – aggiunge la responsabile -. Vogliamo sottolineare un palazzo di proprietà pubblica, sfitto da quindici anni, all’interno del piano vendita da dodici, che non può essere una soluzione per tutti quelli che si trovano in emergenza oggi, ma può indicare una possibile soluzione: mettere a disposizione tutto quello che c’è in patrimonio pubblico, di sfitto in città, per chi vive l’emergenza oggi, per tamponarla, mettendo in campo un piano straordinario di assegnazione di alloggi pubblici”.

Prima di tutto, “devono essere gli alloggi popolari, gestiti da Acer: ci sono centinaia di palazzi sfitti o abbandonati da anni che non svolgono la loro funzione; in migliaia, invece, sono i nuclei in attesa di assegnazione. Non capiamo perché non possano dare casa per un periodo temporaneo a chi oggi ne ha bisogno, indirizzando verso fruizioni diverse, come assegnazioni temporanee, la ricerca di una casa in accompagnamento o l’assegnazione di una casa popolare, magari anche ragionando sul modello di auto-recupero”, prosegue Giulia.

L’appello al governo

“Il governo centrale toglie tutte le misure a contrasto della povertà e a supporto e a sostegno dell’abitare – conclude Stringhini -. Se l’amministrazione comunale di Bologna davvero si dice l’amministrazione più progressista di questo Paese, affianco dei più deboli e degli ultimi, è il caso che metta in campo concretamente dei passi che vanno verso questa direzione e non sfratti esecutivi con la forza pubblica o sgomberi coatti”. Botta e risposta con il capogruppo Cavedagna, che sottolinea: “Il governo, tra l’altro, si è già interessato alla valorizzazioni delle aree demaniali ex caserme dismesse”.