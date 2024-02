Emergenza abitativa. Confcooperative:: "Servono più aree a prezzi calmierati"

"Ciascuno deve fare la sua parte, noi lo stiamo facendo. Ma l’amministrazione deve mettere a disposizione le aree in tempi brevi e a prezzi agevolati". Confcooperative Bologna risponde alla chiamata del sindaco Lepore, che agli Stati Generali dell’Industria ha invitato il mondo delle imprese a collaborare per arginare il fenomeno dell’emergenza abitativa.

Presidente Daniele Ravaglia, cosa avete ideato?

"Abbiamo costituito una cooperativa, Habitat Bologna, che ha registrato subito una risposta molto positiva".

Qual è stato il percorso?

"Abbiamo verificato in modo intuitivamente facile il bisogno straordinario di case. Abbiamo incaricato Nomisma per effettuare una ricerca, dalla quale è emersa l’esigenza di dare una risposta particolare a quella fascia di famiglie che non necessitano del sostegno sociale, ma che hanno dei redditi: sono persone che lavorano, mangiate dall’inflazione e dalle spese, che non sono in grado di acquistare la prima casa, in un mercato molto caro, che propone offerte accessibili solo a una determinata fascia, che è quella benestante".

Che interesse c’è stato?

"In poco tempo abbiamo ottenuto circa 400 adesioni, di cui il 60% sono donne lavoratrici, interessate a trovare un alloggio. La risposta della cooperazione va nella direzione di abbassare il costo delle abitazioni, dando una risposta positiva".

In che modo?

"I costi si abbassano perché i costruttori sono gli stessi abitanti, ossia la cooperativa. Togliamo così il margine di duttile che un imprenditore tendenzialmente tiene per sé. Confcooperative, quindi, può dare una mano a risolvere il problema".

Serve che l’amministrazione conceda le aree in tempi brevi.

"Tutto ciò che Confcooperative vuole realizzare, può concretizzarsi solo se l’amministrazione mette a disposizione delle aree in tempi brevi, perché servono risposte immediate: i piani sull’abitare che prevedono diecimila alloggi hanno impatti burocratici lunghi, quindi passeranno anni prima che le persone entrino nelle abitazioni. Quello che deve fare il pubblico è mettere a disposizione le aree a prezzi agevolati, snellendo le attività amministrative. Questa è la sinergia che potrebbe portare alla soluzione parziale del problema. In più, ci aspettiamo che l’assegnazione delle aree preveda prezzi calmierati rispetto a quelli di mercato. Il costo finale, secondo noi, dovrebbe aggirarsi attorno al 30 o al 35% del costo di mercato".

Che interventi avete previsto?

"La nostra proposta punta al consumo del territorio pari a zero, perché mira a utilizzare aree da recuperare. Non vogliamo utilizzare nuovo suolo: di questo ha bisogno Bologna. Confcooperative in questo modo può contribuire a tutti gli altri attori del territorio per risolvere il problema dell’emergenza abitativa, per promuovere un modello abitativo comune".

Mariateresa Mastromarino