Emergenza abitativa, il Comune concede un alloggio

La casa prima di tutto, a Baricella un alloggio per le emergenze, ovvero a disposizione delle situazioni di emergenza abitativa, un fenomeno purtroppo in aumento e spesso di difficile gestione. Questo è quello che sorgerà a Baricella nei prossimi mesi, a seguito della ristrutturazione di un appartamento di proprietà del Comune, grazie a un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi l’accordo con l’Unione Reno Galliera per accogliere il contributo di 30mila euro che servirà alla ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile esistenti, compresa la fornitura degli arredi funzionali. Il progetto denominato "Housing First", nell’ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" del Pnrr, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla casa per persone in condizione di forte disagio abitativo in carico ai Servizi Sociali Territoriali attraverso la riqualificazione di strutture da destinare per questa finalità, e la successiva attivazione di progetti individualizzati con l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali, per agevolare la fuoriuscita dal circuito dell’accoglienza.

"L’appartamento di via Falcone, nella frazione di San Gabriele - spiega la vicesindaco con delega ai Servizi abitativi, Elena Gurioli - ha tutte le caratteristiche per poter svolgere la funzione prevista dal progetto, cioè quella di dare sollievo abitativo a persone in difficoltà emergenziale. La ristrutturazione che sarà realizzata grazie a questo finanziamento ci consentirà di mettere a disposizione di tutto il territorio vasto (cioè tutti i comuni del distretto) e non solo per Baricella, un luogo di accoglienza e ricovero di cui fino ad oggi abbiamo avvertito la mancanza e la necessità. Vorrei ringraziare per questo obiettivo raggiunto il sindaco Omar Mattioli, che ci ha creduto fortemente fin da subito".

z.p.