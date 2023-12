Emergenza abitativa. Lepore: "Affrontiamola"

Il sindaco Matteo Lepore, durante il suo discorso di Natale ieri a Palazzo della Mercanzia, ha sfidato gli imprenditori sul tema della casa e dei salari, "troppo bassi" in alcuni settori. "Le imprese che investono hanno sempre tanto indietro da Bologna, per alcune è arrivato il momento di fare un passo in avanti rispetto al tema della povertà e del diritto all’abitare – ha detto Lepore –. Non si può soltanto considerare le persone come delle risorse da sfruttare. Abbiamo bisogno di sostenere insieme il diritto di cittadinanza delle persone che vivono a Bologna. Le imprese lo fanno già in tanti casi, abbiamo bisogno che lo facciano sempre di più, anche quelle che magari oggi lasciano le persone per strada".

L’occasione è stata l’incontro con il consiglio della Camera di commercio, riunito dal presidente Valerio Veronesi per annunciare il varo di una piano di sostegno alle imprese che si preparano ad affrontare una congiuntura economica in peggioramento, ma che vede comunque Bologna tra le città più dinamiche. "Abbiamo 5,8 miliardi di investimenti sul territorio da realizzare – ha ribadito il sindaco –, l’aeroporto ha annunciato il suo piano di sviluppo, la Fiera ieri, dopo anni che se ne parlava, è arrivata alla quotazione in Borsa. Nello stesso tempo, ogni giorno abbiamo 1.500 alle mense dei poveri, persone che hanno lavoro e famiglia. A Bologna 4mila persone hanno perso il reddito di cittadinanza, in ogni quartiere ci sono tra i 400 e i 500 sfratti richiesti. I figli delle persone delle case occupate sono iscritti nelle nostre scuole. Troviamoci a parlare di queste cose. Con ‘Insieme per il lavoro’ abbiamo costruito un progetto per promuovere l’occupazione, credo sia arrivato il momento si promuovere un progetto simile anche per l’abitare". Lepore ha fatto appello anche al cardinale Matteo Zuppi. "E’ un imprenditore anche lui", ha ricordato (la Curia di Bologna ha ereditato la proprietà di Faac, ndr). D’accordo Valerio Veronesi: "Se il sindaco ha intenzione di fare un tavolo di lavoro sul tema della casa, ci troverà pronti. Sono sicuro che anche il cardinale aderirà, perché alla fine se c’è una cosa che ci distingue è che noi facciamo le cose assieme".

pa. ros.