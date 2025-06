Emergenza abitativa. Maxi piano alloggi pubblici: "Azzeriamo quelli sfitti"

L’obiettivo è fare presto, anticipando la finestra in cui agire da cinque a due anni, perché "l’emergenza abitativa è esplosa". Il piano è tracciato: per azzerare gli alloggi pubblici sfitti la Regione mette sul piatto 300 milioni di euro con l’obiettivo di recuperarne almeno 3.500 su 4.800 in Emilia-Romagna. Così le palazzine di edilizia residenziale pubblica (Erp), "un sistema drammaticamente in crisi", saranno trasformate in edilizia residenziale sociale (Ers): i canoni di affitto saranno leggermente più alti (destinati a cittadini con reddito medio o medio-basso) e le graduatorie diverse, ma così viale Aldo Moro punta ad aumentare le prestazioni energetiche e ad avviare un’opera di ristrutturazione generale, oltre a una mappatura. Si parla di circa 30.000 euro per lavori da eseguire rapidamente in ogni appartamento. Nel tesoretto 200 milioni arrivano dalla Bei (la Banca europea degli investimenti), con cui la Regione ha sottoscritto un mutuo trentennale a tasso agevolato e che "sarà ripagato grazie alle entrate degli affitti", mentre 100 saranno attinti dalle tasche regionali.

"Queste risorse saranno finalizzate, da un lato, al recupero degli immobili e, dall’altro, a garantire un ulteriore cuscinetto per l’efficientamento energetico degli alloggi Erp – spiega Giovanni Paglia, assessore regionale alle Politiche abitative –. Abbiamo un problema crescente di morosità che riguarda le bollette, non solo per chi vive all’interno delle case popolari: gli alloggi Erp sono ‘antichi’, con una classificazione energetica molto bassa, quindi si finisce per avere 200-300 euro di affitto e utenze più alte. Ecco perché vogliamo dare una risposta importante su equità e sostenibilità".

I Comuni contribuiranno pro quota alle rate che verserà la Regione e una parte del ricavato confluirà in un Fondo di garanzia per eventuali morosità. Entro l’estate la Regione pubblicherà una manifestazione di interesse per raccogliere le candidature dei Comuni che hanno alloggi liberi o non assegnabili per motivi manutentivi e fabbricati da efficientare. Poi, a inizio 2026, uscirà l’avviso per raccogliere le candidature e i bandi rivolti ai nuclei interessati alla locazione calmierata: si parla di circa 14-15.000 persone. "Un primo intervento che proseguirà anche rivolgendosi al mercato privato", puntualizza il governatore Michele de Pascale.

Sul tema anche Nomisma, società di ricerca e consulenza: "La crisi dell’abitare ha un’onda lunga – sottolinea Marco Marcatili, direttore sviluppo –. Prima di andare a trovare soluzioni troppo in là nel tempo, dobbiamo fare tutto quello che possiamo per recuperare gli immobili inutilizzati. È positivo che la Regione si attivi, ma ci sono altre due o tre strade praticabilissime: rigenerazione del privato inutilizzato, welfare abitativo, nuova offerta in locazione. Queste soluzioni vanno messe in parallelo". Marcatili annuncia anche che ha rassegnato le proprie dimissioni dalla società, con cui termina il rapporto dopo 17 anni: "A Nomisma devo una parte importante della mia crescita. Sono felice di poter lasciare la società in piena armonia e condividendo tempi e modalità con la direzione generale e con il pieno supporto della presidenza e della proprietà".