Emergenza abitativa: "Venezia, caso da seguire"

"Quali politiche per il diritto alla casa per tutti?". È questa la domanda che ha dato inizio al seminario in Comune dedicato all’equità abitativa. Diversi i temi affrontati durante la giornata: dalla mancanza di una politica di contenimento dei costi dell’affitto, all’impatto limitante del ‘social housing’ e lo spopolamento dei grandi centri urbani a causa della turistificazione. E così, a Bologna, è arrivato l’esempio di Firenze, dove "ci sono 8.000 alloggi popolari e circa 12.000 case attive per gli affitti brevi – parla Sara Funaro, sindaca del capoluogo toscano e delegata alle Politiche abitative dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) –. È un mercato sempre più sbilanciato. Per riequilibrarlo si potrebbero integrare le città ad alto impatto turistico nella ‘norma Venezia’ (un regolamento comunale che pone limiti e paletti ben precisi agli affitti brevi; ndr) senza snaturare i nostri centri. Occorre un piano nazionale che consenta ai Comuni di disciplinare gli affitti brevi e dia le risorse per ristrutturare almeno il patrimonio già esistente e che garantisca i contributi all’affitto".

All’interno del panel, sono intervenute istituzioni, esperti del settore e docenti. Seduto in prima fila c’è il sindaco Matteo Lepore mentre al tavolo dei relatori parla la vicesindaca Emily Clancy. "Invertire la rotta con un piano nazionale. È un dovere della collettività efficientare il patrimonio abitativo esistente e creare nuovi alloggi senza consumare suolo", dice. Dal seminario, organizzato nell’ambito del secondo forum per le Transizioni Giuste, emerge la necessità di un maggiore intervento politico, e non tecnico, sulla questione casa. "Il piano nazionale è la chiave che trasforma il futuro, non la risposta a un’emergenza – sostiene Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale Lombardia del Pd –. Stimiamo almeno 100mila case sfitte di proprietà pubblica nel nostro Paese. Dunque, servono risorse per riattivare almeno la riqualificazione di queste unità abitative non utilizzate". Durante l’evento sono state presentate le diverse problematiche delle attuali politiche abitative. A Bari troviamo "una ‘bomba sociale’ pronta a esplodere. Sul tema casa ci giochiamo la pace collettiva del futuro, il soggetto pubblico si faccia carico del problema", sostiene Nicola Grasso, assessore Politiche abitative del capoluogo pugliese.

Giovanni Di Caprio