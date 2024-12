Emergenza aggressioni, in viaggio col capotreno: “Chi vede la bodycam tiene le mani a posto”

Bologna, 8 dicembre 2024 – Presi a botte per un biglietto. Dura vita per i capitreno: l’altro giorno, a Fidenza (Parma), uno di loro è stato pestato da un passeggero senza biglietto e in stato di alterazione. Dopo questa aggressione i sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero di 8 ore.

Luigi Lanna, uno dei 30 capi treno con la bodycam, mentre controlla i biglietti

Alle 5 il treno regionale 17507 sta per partire. Gli ultimi passeggeri salgono a bordo mentre Luigi Lanna, capotreno in servizio per Trenitalia Tper, effettua tutte le procedure di routine. Tra queste, però, da marzo 2024, se ne è aggiunta una nuova: la bodycam.

Siamo alla testa del treno, a pochi minuti dalla partenza il capotreno Lanna, uno dei 30 volontari che ha deciso di sperimentare le bodycam, posiziona la videocamera sulla parte destra della giacca di servizio. Una piccola scatola nera con tre led inizia a lampeggiare. "Ci siamo – dice Lanna – la bodycam è attiva, possiamo iniziare il giro di controlleria”.

Cominciamo ad attraversare i vagoni procedendo verso la coda del treno, Lanna si assicura che i passeggeri abbiano il biglietto, mentre Marco Pesca, responsabile Linea Qualità personale di bordo Trenitalia Tper, ci spiega meglio il funzionamento della bodycam: «Come avete visto, la camera viene attivata all’inizio del servizio e le luci verdi indicano che è in modalità standby, questo significa che registra costantemente, ma salvo situazioni in cui il capotreno decida di salvare i filmati sulla memoria, i video vengono continuamente sovrascritti».

Il regionale 17507, partito da Bologna prosegue verso Imola tra la curiosità e lo scetticismo dei passeggeri nel notare questa novità sulla divisa del capotreno. Lanna ci mostra per bene la bodycam, ci fa notare un pulsante al centro: «Se dovessi premere questo pulsante centrale i led diventerebbero rossi e le immagini che registro verrebbero immediatamente salvate su una memoria interna, compresi i 30 secondi antecedenti all’inizio della registrazione».

Arrivati a Imola, nell’attesa di cambiare treno per far ritorno a Bologna, il capotreno Lanna ci racconta che qualche giorno fa, per prevenire una situazione di pericolo, ha immediatamente attivato la bodycam in modalità registrazione: «Ero in un treno che da Ferrara portava a Bologna, quando mi sono imbattuto in quattro persone sprovviste di biglietto. Hanno iniziato ad alterarsi e non appena mi hanno visto attivare la bodycam si sono intimoriti e hanno deciso di scendere immediatamente dal treno placando la propria rabbia».

L’esperienza di Lanna con la bodycam dimostra che i capotreno ora dispongono di uno strumento di deterrenza pratico e funzionante.

I casi di aggressione a bordo dei treni, infatti, sono in costante aumento. Per quanto riguarda gli episodi di violenza, sono 84 (nel 2023 sono stati 66) quelli denunciati a bordo di Trenitalia Tper da inizio 2024 a oggi. Di questi, 62 fanno riferimento ad aggressioni fisiche e 22 ad aggressioni verbali.

Purtroppo, si tratta di un fenomeno in crescita, come dimostrano anche i recenti casi di cronaca di cui il capotreno Lanna è ben al corrente.

Lo scorso 18 novembre un 15enne, sul regionale Porretta Terme-Pianoro, ha fisicamente aggredito a calci e pugni il capotreno, provocandogli ferite al volto che hanno richiesto 14 giorni di prognosi. Il 3 dicembre una ragazza ha addirittura tentato di aggredire con un’ascia, a bordo del regionale 2482 Bologna-Milano, il capotreno e un carabiniere.

E sono solo due delle decine di episodi che hanno portato alla sperimentazione delle bodycam.

Alle 18 il regionale si prepara a tornare da Imola a Bologna. Lanna effettua nuovamente gli ordinari controlli, riattiva la bodycam e il treno inizia a muoversi. «E’ sicuramente uno strumento di deterrenza – ci tiene a precisare -, io mi sento più sicuro e ho notato l’effetto che fa nei confronti delle persone. Se sai di avere una telecamera puntata in faccia che si attiva nel momento in cui diventi violento, allora ci pensi due volte prima di far degenerare la situazione».

Per l’occasione, in viaggio con noi, è stato presente anche l’amministratore delegato di Trenitalia Tper, Alessandro Tullio. È proprio lui a spiegarci l’efficacia di questo nuovo strumento di prevenzione: «Dall’entrata in funzione delle bodycam ci sono stati solo 7 casi di attivazione da parte del personale e questo dato dimostra un’efficace azione deterrente. Un effetto percepito anche dalla stessa clientela, infatti è stata rilevata una convergente richiesta di integrare le registrazioni delle immagini con la registrazione sonora, attualmente esclusa dalla autorizzazione rilasciata dal Garante della privacy, allo scopo di poter dare seguito anche alle minacce verbali».

A ormai pochi chilometri da Bologna, l’Ad Tullio ci fa notare che le bodycam non sono l’unico strumento di sicurezza introdotto: «Tutti i nuovi treni sono dotati di un sistema di videosorveglianza live e in caso di necessità il capotreno può contattare direttamente la Polizia Ferroviaria. Inoltre, il personale di Fs Security svolge servizi di sicurezza con scorte mirate a bordo dei treni in collaborazione con la Polizia Ferroviaria».