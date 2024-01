Emergenza baby gang al Gran Reno di Bologna: ecco il nuovo piano per la sicurezza

Bologna, 19 gennaio 2024 – Un centinaio di operatori delle forze dell’ordine in campo. Controlli con il personale della Polfer alle stazioni di partenza e arrivo. Ed educatori di strada per ascoltare i ragazzini. Sarà questa la struttura operativa che ogni sabato verrà messa in campo al Gran Reno: lo ha spiegato questa mattina il questore Antonio Sbordone, al termine del primo dei tavoli di coordinamento tecnico e tesi al monitoraggio degli interventi per garantire la serenità e la sicurezza degli utenti dello Shopville di Casalecchio, a seguito dei disordini legati alla massiccia presenza di adolescenti in particolare il sabato pomeriggio nella struttura.

Il punto, come ha spiegato il questore, “non è perseguitare o accanirsi, sappiamo che stiamo parlando di ragazzini, ma dare una mano anche a loro a godere nel migliore dei modi lo Shopville”. Presente all’incontro, anche l’assessore alla sicurezza di Casalecchio, Paolo Nanni, che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale per creare una rete di ascolto per questi ragazzi, molti dei quali appartenenti a comunità per minori stranieri non accompagnati.