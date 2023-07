Emergenza caldo Pazienti in aumento nei Pronto soccorso

di Donatella Barbetta

Al Maggiore dieci accessi al giorno in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, al Sant’Orsola un aumento del 4% degli arrivi in ambulanza se confrontati con il mese scorso. Sono le conseguenze dell’emergenza caldo sui Pronto soccorso dei due grandi ospedali della città.

"Nella prima decade di luglio, rispetto all’anno scorso, abbiamo avuto dieci pazienti in più al giorno, in parte per il caldo e in parte per il trend in crescita dei numeri dei Pronto soccorso. Siamo tornati ormai ai famosi livelli pre-Covid", precisa Alessio Bertini (foto a sinistra), direttore del Pronto soccorso e della Medicina d’urgenza del Maggiore. I motivi che portano i cittadini nelle strutture di emergenza sono la disidratazione, le cadute, i malori legati al caldo, ma che in genere non richiedono una ospedalizzazione. Si tratta in buona parte di anziani, ma non solo.

"La percentuale di anziani è più o meno la stessa, tuttavia è sempre molto alta. In questo Pronto soccorso il 25-30% degli accessi è rappresentato da persone che hanno più di 75 anni".

Quando l’ondata di calore si prolunga il disagio aumenta, soprattutto per gli anziani. "Lo scorso anno abbiamo avuto lunghi periodi con temperature elevate, quest’anno ci sono state giornate estremamente calde, ma con qualche tregua", osserva lo specialista.

Ma è il Pronto soccorso il posto migliore a cui rivolgersi per un malore? "Domanda da un milione di dollari, il malore è così generico che è difficile da interpretare – risponde Bertini –. La cautela di fare una valutazione in Pronto soccorso può essere saggia, poi la decisione è dei medici". Bertini è prudente anche sulla possibilità che questi casi, i malori da caldo, possano nei prossimi mesi essere intercettati dai Cau, i futuri Centri di assistenza urgenza per i casi meno gravi. "Il malore acuto non so se potrà essere intercettato dai Cau – spiega –. Di sicuro c’è il tema della cronicità, in particolare negli anziani, speriamo che possa trovare una strada migliore per i cittadini. A me quello che preoccupa sono le attese, a volte lunghissime, di persone che magari hanno problemi già noti e potrebbero trovare alternative valide". Anche Fabrizio Giostra (foto a destra), direttore del Pronto soccorso e della Medicina d’urgenza del Sant’Orsola, ammette che "non si è verificato il calo fisiologico di luglio dovuto alla minor presenza di persone in città. Infatti, la prima settimana di luglio con 200 accessi giornalieri di media, è sostanzialmente sovrapponibile alla prima settimana di giugno. Aumentano del 4%, invece, gli arrivi in ambulanza, indice di una maggiore gravita". Tendenziale crescita anche "di pazienti disidratati a causa del caldo, prevalentemente anziani, ma anche cardiopatici e nefropatici cronici nonché con patologie polmonari croniche. Ma nessun caso di particolare gravità – rassicura Giostra – il più delle volte tutto si risolve con l’idratazione".