"Emergenza casa, diseguaglianze e povertà: ecco le sfide per Bologna"

Bologna si conferma come una delle città più vivaci d’Italia dal punto di vista economico e culturale, ma non è del tutto immune ai cambiamenti e alle difficoltà congiunturali. È questa la fotografia emersa dal dibattito ‘La dimensione sociale dello sviluppo’, che ha visto confrontarsi il segretario generale del Censis, Giorgio De Rita, il presidente di Emil Banca Gian Luca Galletti, il presidente del Caab e responsabile del settore Sviluppo sostenibile di Nomisma, Marco Marcatili, e Giuseppe Torluccio, professore di Economia e finanza all’Unibo e vice presidente della Fondazione Yunus Italia, nell’ambito del festival Dialoghi della rivista Pandora.

"Bologna ha mantenuto la dimensione di una città intermedia – ha detto De Rita – Ad un certo punto, però, si è trovata a fronteggiare sfide più grandi della dimensione che aveva scelto". Il capoluogo emiliano ha saputo reagire, aprirsi al turismo e a nuove imprese, ma questo "ha messo in luce alcune delle fratture che la città trascinava con sé", ha aggiunto De Rita che ad aprile ha supervisionato una ricerca del Censis su Bologna intitolata ‘Inquietudini di un capitalismo maturo’. Tra i nodi da risolvere, il principale "è il tema abitativo", ma anche le diseguaglianze sociali e la povertà si sono imposte all’attenzione.

"Bologna è una città con un’economia molto forte, qui ci sono distretti come le macchine automatiche e l’automotive tra le più forti al mondo, oltre a numerose Pmi – ha detto Galletti – ma a volte ci dimentichiamo che anche qui ci sono diseguaglianze molto forti. Emil Banca ha fatto più di duemila rinegoziazioni di mutui, perché le famiglie fanno fatica a pagare le rate. Dobbiamo iniziare a redistribuire meglio le ricchezze".

Secondo Torluccio, non vanno sottovalutati il problema della casa, l’inflazione e "il social divide" che questo può creare. Per questo "occorre aiutare chi perde il lavoro a ritrovarlo e a recuperare la fiducia in se stessi", anche grazie a "percorsi di micro credito" promossi dalla Fondazione Yunu. "L’aggettivazione sociale da parte dei giovani – ha spiegato Marcatili – è una grande domanda di costruzione sociale. I ragazzi chiedono di farsi carico del sociale non solo al settore pubblico, ma anche alle imprese, che possono migliorare la qualità di vita della comunità e dei lavoratori".

Benedetta Dalla Rovere