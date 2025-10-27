Emergenza casa, cortocircuito Pd. Ceretti: “La Fondazione per l’abitare non sta dando risposte immediate”

Bologna, 27 ottobre 2025 – Le scene dello sfratto in via Michelino infiammano il Consiglio comunale. Le critiche non arrivano solo dalla minoranza, ma sono anche intestine al Pd, come quelle della consigliera Cristina Ceretti alla Fondazione per l’Abitare: “È uno strumento lungimirante, ma non dà ancora risposte e non possiamo delegare al futuro una responsabilità che ci chiama qui e ora”.

La dem parla di “sconfitta”: “L’emergenza alla risposta abitativa non la devono trovare i comitati, ma le istituzioni – sottolinea Ceretti –. Se la trovano i comitati è una nostra sconfitta. I problemi non vanno affrontati solo nella lotta, il centrosinistra deve chiarirlo una volta per tutte: dove sono i partiti e cosa pensano? Questa città ha un’enorme esigenza di un piano caso da molto tempo, ben prima di questa amministrazione. Serve costruire una sussidiarietà circolare per risolvere i problemi prima che esplodano”.

Ceretti cita anche Matteo Lepore, che ieri mattina ha parlato a ‘Radio24’: “Aumentano gli sfratti per finita locazione: significa un aumento di questa categoria di privati che decidono di cambiare destinazione al proprio alloggio – ha detto il sindaco –, uscendo dal canone concordato per andare sugli affitti brevi o su altri tipi di uso che danno un profitto maggiore. Credo che, anche da un punto di vista etico, dobbiamo porre un argine al fatto che le famiglie non trovano più un’abitazione”.

Lepore, poi, avalla l’emendamento alla Legge di bilancio presentato dal leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che punta a ridurre la cedolare secca dal 21% al 15% per gli affitti a lungo termine, sfruttando una maggiore tassazione dei canoni brevi: “Mi sembra interessante – chiosa Lepore –. Nessuno vuole cancellare gli affitti brevi, chiediamo di regolamentarli”.

Se per Matteo Di Benedetto (Lega) sono scene come quelle di via Michelino “il motivo per cui molti decidono di non affittare più a lungo termine”, Fratelli d’Italia chiede le dimissioni della vicesindaca Emily Clancy (con delega alla Casa) per “manifesta incapacità nella risoluzione della crisi abitativa”: “Clancy doveva occuparsi di risolvere il problema, ma non solo i risultati non arrivano, vengono criminalizzati i proprietari e sostenuti gli occupanti”, sottolineano i meloniani Francesco Sassone e Stefano Cavedagna.

La vicesindaca, invece, chiama in causa Matteo Salvini: “Finalmente anche il ministro ammette l’inesistenza di un Piano Casa nazionale – sferza Clancy –. Parla di 660 milioni nel 2027 e della sua esigenza di anticipare le risorse al 2026. Dice che gli piacerebbe avere un progetto pilota per ogni regione: 660 milioni diviso venti sono 33 milioni a regione. Basti pensare che il Piano del Comune di Bologna vale 200 milioni, per capire come quello del Governo sia sempre stato una presa in giro. Convochi piuttosto gli assessori per discutere di un vero Piano Casa”.