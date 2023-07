Emergenza casa, ricetta Legacoop "Servono alloggi per il ceto medio"

La grave carenza di alloggi per lavoratori e studenti sul nostro territorio – dopo gli allarmi lanciati nei giorni scorsi –, è un tema fondamentale per la vicepresidente nazionale e responsabile regionale di Legacoop Abitanti, Barbara Lepri.

Qual è il vostro ruolo?

"Siamo attivi sul territorio per dare una risposta al tema dell’emergenza abitativa. In questi anni, la difficoltà riscontrata dalla cooperazione di abitanti è una mancanza di una politica strutturata sulla casa da parte del governo, che non si vede dagli anni Ottanta. Risulta difficile e complicato mettere in campo delle proposte abitative che tengano conto di prezzi calmierati, e che incontrano le esigenze di una determinata fascia".

Cioè?

"Parliamo del ceto medio, che non può rientrare all’interno degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma non può neppure permettersi di acquistare un immobile coi costi attuali. La cosiddetta fascia grigia, che oggi si è modificata nell’assetto interno: c’è una forte richiesta della base sociale giovane, delle famiglie e anche degli anziani, che vedono, in una risposta all’affitto, la possibilità di poter avere alloggi innovativi, in risposta ai bisogni del momento, emersi nel post Covid, come il bisogno di socialità e di comunità".

Il Comune ha presentato il nuovo Piano per l’abitare, appena passato in Consiglio. Cosa ne dice?

"Le esigenze e le emergenze di questo tempo è difficile che possano essere quelle del futuro, tra dieci anni. Il Piano è una risposta adeguata per ciò che riguarda l’edilizia residenziale pubblica popolare, dell’Erp, che conta una richiesta di alloggio significativa. Per l’edilizia residenziale sociale, ci sono interventi di innovazione, sui quali si può sperimentare un’edilizia abitativa che risponde ai bisogni. Alcuni interventi danno una risposta a chi vuole sperimentare proposte abitative alternative, e ce ne sono altri in alcune aree di rigenerazione urbana, ai quali vogliamo partecipare. Tra i soggetti promotori, ci sono le cooperative a proprietà indivisa, ’Risanamento’ e ’Giuseppe Dozza’, che contano già quattromila alloggi nell’area metropolitana".

Quali sono le vostre proposte?

"Chiediamo alla Regione linee di finanziamento per nuovi interventi che diano una risposta all’emergenza, che vedono la cooperazione culturale, sociale e degli abitanti lavorare insieme, unendo il tema della casa ai servizi culturali e sociali".

Mariateresa Mastromarino