Emergenza crack, epicentro in Bolognina. Consumatori in crescita costante: la mappa

Bologna, 29 agosto 2025 – Un po’ di stagnola, una bottiglietta di plastica. Tanto basta. Coca tagliata con bicarbonato o ammoniaca, per renderla fumabile. Una droga da poveri. Negli Stati Uniti, l’epidemia da crack è scoppiata a metà degli anni ’80, con le grandi periferie invase da consumatori disperati. Abbiamo imparato a riconoscere il crack dai film di quegli anni. Adesso però quelle scene sono replicate identiche dal vivo, tra le strade di Bologna. E della Bolognina in particolare.

È questo il ‘quadrilatero’ del crack. È qui che si concentra un’emergenza i cui numeri oggi allarmano. Il consumo di questa sostanza, estremamente pericolosa per la salute, è in costante aumento negli ultimi anni in città.

A dirlo sono i dati dell’Ausl, che mostrano come gli utenti in carico al Servizio per le Dipendenze Patologiche siano passati da 353 del 2023 a 456 nel 2024 (+29%). Un trend di crescita drammatico, che anche quest’anno prosegue inesorabile, visto che al 30 giugno le persone seguite dal Sert per dipendenza da crack erano salite già a 518 (+13,6%, di cui 134 nuove prese in carico). La maggior parte sono uomini (circa l’80%) e l’età media dei consumatori è 40 anni, compresa tra 16 e 66 anni. Ma cresce anche il numero di donne seguite dai servizi, concentrate soprattutto nel capoluogo. Il ritratto degli assuntori, è il ritratto degli ultimi: irregolari, senza fissa dimora. Invisibili.

Che si ritrovano dove si concentrano gli spacciatori: ossia, come detto, nelle strade della Bolognina. Lo dimostrano i dati relativi ad arresti e denunce effettuati dalle forze dell’ordine: nella maggior parte dei casi i pusher sono d’origine nigeriana e operano prevalentemente nel ‘quadrilatero’ compreso tra via Carracci, via Fioravanti, piazza dell’Unità e via Bolognese. Con appendici sporadiche oltre la stazione, nella solita piazza XX Settembre e ai giardini Fava. L’attività repressiva e i sequestri di sostanza non mancano, ma sono indubbiamente meno frequenti rispetto a quelli di cocaina o eroina. Questo perché i pusher non portano mai grosse quantità di crack al seguito e spesso si dividono il lavoro: chi entra in contatto con il cliente non è lo stesso che ha al seguito la droga o la consegna all’utilizzatore finale.

E gli arresti sono complessi perché si tratta di soggetti che vivono la strada e sono quindi sempre informati di servizi di controllo o dell’eventuale presenza nella zona di polizia e carabinieri. Le dosi sono piccole, anche da 0,20 grammi, e costano poco: tra i 10 e i 20 euro, a seconda della qualità, di quanto è tagliata la coca. Una droga degli ultimi, che provoca effetti allarmanti non solo sul fisico, ma anche sul comportamento di chi l’assume, sfociando anche in atteggiamenti violenti e aggressivi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: aumento di violenze e reati di strada, degrado quotidiano dettato da condizioni di vita ai margini. Una tendenza che è necessario invertire, al di là delle polemiche sulla distribuzione o meno delle ‘pipette’.