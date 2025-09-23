Emergenza droga a Bologna: gli spacciatori di piazza della Pace avevano un chilo di ‘fumo’ in cantina

Bologna, 23 settembre 2025 – Sono stati sorpresi a cedere dosi cocaina in piazza della Pace, davanti allo stadio, e dopo un'attenta perquisizione della loro abitazione la polizia ha trovato oltre un chilo di droga nascosta in cantina. Per questo motivo due ragazzi, di cui uno minorenne, sono stati arrestati con l'accusa di possesso di droga ai fini di spaccio.

Spaccio in piazza della Pace

Il tutto è accaduto l'altra sera nella piazza dove da tempo erano segnalati dai residenti movimenti sospetti: gli agenti della Squadra Mobile hanno notato due giovani scambiarsi qualcosa e poi avvicinare un uomo alla guida di un'auto. A quel punto uno dei due pusher è salito a bordo della macchina e ha consegnato qualcosa al conducente in cambio di denaro.

Mentre alcuni poliziotti in borghese hanno seguito e bloccato l'auto, trovando il conducente in possesso di alcune dosi di cocaina appena acquistata, altri poliziotti hanno pedinato i due giovani fino a casa ed è così scattata la perquisizione domiciliare.

In cantina gli agenti hanno trovato un chilo e due etti di hashish, dieci grammi di cocaina e qualche migliaio di euro in contanti. I due giovani, entrambi marocchini, di cui uno minorenne, sono stati arrestati e portati rispettivamente alla Dozza e al carcere minorile di Ancona. Il Gip del Tribunale dei Minori, dopo avere convalidato l’arresto, ha emesso la misura della custodia domestica a carico del minore.

Corriere della droga fermato al casello

In provincia, invece, a finire in manette è stato un uomo di 30 anni, residente nella provincia di Forlì, fermato in auto dalla polizia al casello autostradale della Valsamoggia con a bordo oltre un chilo di cocaina.

Nello specifico, gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Bologna hanno fermato l'uomo durante uno dei tanti controlli, ma quando hanno notato che il trentenne era particolarmente agitato hanno deciso di approfondire la perquisizione. I poliziotti hanno così recuperato, nascosto in un vano appositamente ricavato, un involucro termosaldato all’interno del quale era conservato 1,1 chilo di cocaina.

La droga, che avrebbe potuto fruttare fino a centomila euro, è stata sequestrata e l'uomo arrestato e portato in carcere.