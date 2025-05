Emergenza, fermiamo il gambero killer

Partiamo col dire che il gambero rosso non è una specie autoctona e sta soppiantando i gamberi dei nostri territori, che sono di dimensioni più ridotte, mentre gli altri hanno misura molto più grande. Entrambi sono gamberi di fiume e comunque sono commestibili. Il gambero rosso della Louisiana, in ogni caso, è classificato come una specie invasiva che minaccia l’ambiente e la biodiversità. Gli esperti lo definiscono anche 'gambero killer'.

È necessario segnalare eventuali avvistamenti per monitorare, e ove è possibile contenere, la sua diffusione che è rapidissima nelle zone dove trova un areale che lo soddisfa. Quando si individuano gamberi rossi è consigliabile segnalare l’avvistamento all’ufficio competente della propria Regione, come l’Ufficio gestione fauna selvatica che ha diramazioni anche nelle singole province.

Questa specie infatti è onnivora e può causare impatti negativi all’ecosistema invaso perché è vorace e si nutre di macroinvertebrati acquatici, larve di anfibi, uova di pesci e piante acquatiche. Il gambero killer scava come una trivella specialmente in terreni limo-argillosi, favorendo la torbidità dell’acqua (che riduce la penetrazione della luce) e l’instabilità (fino al crollo) di piccoli argini.

