Emergenza freddo a Bologna: il piano per aiutare i senzatetto

Bologna, 1 dicembre 2024 – Si abbasseranno ulteriormente le temperature in città nei prossimi giorni, anche al di sotto dello zero. Il freddo diventa un’emergenza e scatta il piano per accogliere le persone senza fissa dimora.

"Bologna ha 277 posti ordinari di pronta accoglienza, conteggiati considerando i dormitori e le strutture di accoglienza collettiva, riservati alle persone senza fissa dimora e alle famiglie in emergenza abitativa. Come succede in maniera sistematica in occasione delle allerte termiche, questi posti andranno incrementati con l'arrivo delle basse temperature".

Queste le parole di Luca Rizzo Nervo, assessore del Comune di Bologna con deleghe alla Salute, al Welfare e alle Fragilità, in vista del calo termico previsto in tutta l'Emilia-Romagna per le giornate di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 dicembre, quando il termometro mostrerà valori al di sotto dello zero durante la notte e nelle prime ore del mattino.

"Grazie al Piano Freddo del Comune di Bologna, ai posti ordinari dei dormitori e delle strutture di accoglienza si aggiungeranno ulteriori 103 posti, per un totale di 380 posti pronti da poter utilizzare fin da subito. Il costo per il Comune per questo piano annuale di protezione delle persone fragili e senza dimora – spiega Rizzo Nervo – si aggira attorno ai 213mila euro".