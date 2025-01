Emergenza in volo, tutti salvi. Aereo in avaria dopo il decollo atterra in un campo e si ribalta

Atterrano, per un’emergenza, in un campo e si ribaltano: illesi pilota e passeggero. I carabinieri sono intervenuti in via Bandite, a Fossatone di Medicina, domenica nel primo pomeriggio, a seguito di una telefonata al 112 che segnalava l’atterraggio d’emergenza di un aereo. Dopo aver raggiunto l’area interessata, i militari hanno rilevato che il pilota del velivolo monomotore a due posti ad ala alta, marca Tecnam, modello P2008, decollato dall’aviosuperficie "Fly Ozzano", aveva eseguito l’atterraggio d’emergenza a seguito di problema tecnico.

I due, pilota e passeggero, entrambi residenti a Rimini, rispettivamente di 26 e 24 anni, sono stati visitati al pronto soccorso soltanto per accertamenti. A spiegare l’accaduto è il safety manager della società ozzanese Professional Aviation, il generale Amedeo Magnani: "Conosco bene il giovane pilota che era dietro alla cloche. È un nostro allievo appassionato da parecchio tempo. Ha il brevetto e i documenti necessari per mettersi alla guida del velivolo, che ha noleggiato nel nostro hangar di Ozzano. Il ragazzo, infatti, ha già portato a termine, e in modo brillante, la prima fase di addestramento ovvero quella che prevede l’affiancamento di un istruttore e sta, ora, per affrontare la seconda fase. Poteva, dunque, noleggiare un nostro mezzo e condurlo in autonomia.Va sottolineato anche che al momento è in corso un’inchiesta tecnica da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che dovrà appurare le cause di quanto avvenuto".

Il generale Magnani, poi, specifica: "Da quanto sappiamo al momento, stando anche da quanto raccontato dai due ragazzi a bordo del velivolo, poco dopo il decollo dalla pista di Ozzano il pilota ha notato un importante calo di spinta del motore e si è, dunque, preparato per affrontare un atterraggio di emergenza in un campo agricolo adiacente all’area da cui era decollato. Arrivato nei pressi di Fossatone si è, dunque, apprestato ad atterrare, dopo aver segnalato il ‘Mayday’, a bassa velocità. Nel toccare il suolo, nonostante la limitata velocità di atterraggio, l’aereo si è capovolto". Illesi i due giovani riminesi che sono usciti sulle loro gambe dal velivolo. Immediati i soccorsi di 118 e carabinieri. Quel che è certo è che un problema che poteva sfociare in una tragedia si è risolto invece con un grosso spavento e qualche danno all’aereo, ma nessuna conseguenza per le persone.

"Devo riconoscere il grande atterraggio che è stato portato a termine, brillantemente, dal nostro giovane pilota. Ha dimostrato prontezza e grande abilità – conclude il generale –. Ora è a casa, con la famiglia, a godersi un meritato riposo dopo l’accaduto. Per fortuna né lui, né il passeggero hanno riportato danni e lesioni. Sono stati fatti tutti gli accertamenti sanitari del caso, al pronto soccorso dell’ospedale di Imola, e sono stati dimessi poco dopo in ottime condizioni di salute".

Zoe Pederzini