Emergenza, riforma al via. Medici specializzandi reclutati nei Cau: "Il futuro sono loro"

La Regione arruola anche gli specializzandi per dare man forte nei Cau, i Centri assistenza urgenza, pensati per accogliere i pazienti meno gravi (quelli classificati dal triage come bianchi e verdi) e alleggerire i Pronto soccorso presenti nei grandi ospedali delle città dove confluiranno i casi più gravi, compresi quelli che, pur recandosi nei Cau, dovessero rivelarsi bisognosi di cure o terapie di tipo più complesso.

"Gli specializzandi potranno essere impiegati nei Cau in quanto sono idonei a svolgere l’attività di guardia medica e lavorano già nelle corsie degli ospedali – precisa l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini –. I primi, dopo un periodo di formazione di 60 ore, in base anche ai singoli profili professionali, dovrebbero entrare in servizio nei Cau entro fine anno. Loro rappresentano il presente e il futuro della sanità pubblica come già ha dimostrato il grande contributo che hanno dato durante la pandemia".

L’intesa è stata siglata con Als, Associazione liberi specializzandi dell’Emilia-Romagna, che riunisce 500 medici specializzandi, rappresentata dal delegato Diego Bernini: "È un’occasione importantissima perché permette l’inquadramento degli specializzandi all’interno del servizio regionale e del servizio sanitario nazionale. Noi viviamo in un limbo: considerati a volte studenti, a volte professionisti. In questo caso, ci mostriamo come professionisti con pari dignità e retribuzione degli altri medici".

Per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche all’interno dei Cau, l’assessore assicura che saranno presenti strumentazioni per radiografie ed ecografie e che le risorse per pagare gli specializzandi "ci sono, anche perché non trovando più personale per il settore delle emergenze-urgenze, nonostante i tanti bandi che vanno tutti a vuoto, quelle risorse le convogliamo su questi giovani medici. Purtroppo continuerà a esserci carenza di queste figure anche nel futuro e il fatto di avere coinvolto gli specializzandi è un bene per tutti. Altrimenti molti punti di pronto soccorso sarebbero stati chiusi perché noi non vogliamo privatizzare il settore dell’emergenza, non intendiamo metterlo sul mercato come è stato fatto in altre regioni. Deve restare nell’ambito della sanità pubblica".

Per Mattia Altini, direttore dell’assistenza ospedaliera della Regione, "questa è la tipica soluzione win-win: ne traggono vantaggio sia gli specializzandi sia i Cau".

Donini si sofferma sull’apertura del primo Cau del territorio bolognese, quello di Budrio, domani, e su quello di Vergato, l’8 novembre: "In questa prima fase, diciamo per il primo mese, durante il giorno ci saranno un medico di emergenza insieme a un medico di continuità assistenziale, mentre di notte ci sarà un medico di continuità assistenziale". E sulle proteste per l’apertura del nuovo centro a Budrio, l’assessore sottolinea che "l’assemblea fatta a Budrio era molto più partecipata del presidio di protesta. A dimostrazione che la cittadinanza è molto più preparata di chi la vuole strumentalizzare". E ribadisce: "I Cau hanno funzionato dove li abbiamo sperimentati e non abbiamo ragione di ritenere che non funzioneranno dove li attiveremo ora".

Monica Raschi