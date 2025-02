"Emergenza sicurezza. Dateci più carabinieri"

Sono unanimi nel chiedere una risposta decisa da parte delle istituzioni le forze politiche che siedono in consiglio comunale a Casalecchio al termine di una giornata iniziata con un assalto (fallito) con cariche esplosive alla cassa continua della Coop e continuata con l’ennesima rissa con accoltellamento avvenuta a poca distanza dall’istituto Salvemini.

Il primo a prendere posizione il capogruppo di Fdi, Pietro Cappellini, che insiste nel chiedere maggiori misure di sicurezza: "Ci auguriamo che l’implementazione della stazione dei carabinieri possa avvenire quanto prima al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione ai cittadini" scrive prima di sollecitare una risposta immediata delle istituzioni. E questo in sintonia con Andrea Tonelli (Rete Civica) ed Erika Seta (Forza Italia): "I fatti criminosi commessi da giovanissimi, molti dei quali minorenni, stanno creando un’emergenza sicurezza a Casalecchio che mai aveva vissuto un tale clima di allerta. Preoccupa il fatto che molti stanno paragonando la nostra città al Bronx e che reputano molto pericoloso percorrere alcune zone, quali il sottopasso Meridiana teatro di violente aggressioni, e frequentare noti centri commerciali che già iniziano a sentire il calo di utenza e di incassi" dicono gli esponenti dell’opposizione, prima di chiedere la convocazione di un consiglio comunale straordinario sul tema sicurezza "a cui sia invitato anche il prefetto e le forze dell’ordine, per poter condividere un piano di azione, confrontarsi sul tema minori non accompagnati, ricevere risposte".

Parlano di "emergenza sicurezza" Matteo Di Benedetto ed Enrico Pasquariello (Lega): "Episodi come questi continuano a moltiplicarsi, dobbiamo invertire la tendenza. Il tema dev’essere messo in cima dell’agenda politica del nostro Comune".

Gabriele Mignardi