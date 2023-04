Emergenza sicurezza, l’opposizione "Subito un incontro con il Prefetto"

"Dell’emergenza-sicurezza di Casalecchio si occupi appena possibile il consiglio comunale alla presenza di forze dell’ordine e Prefetto". Con una richiesta congiunta dei consiglieri Erika Seta (Centrodestra) e Pietro Cappellini (Fratelli d’Italia) i due gruppi di opposizione ieri hanno formalizzato l’istanza che delle recenti raffiche di furti si discuta con urgenza in consiglio comunale. Non si sopiscono le preoccupazioni dei negozianti e neppure le polemiche che sono seguite alle recentissime spaccate tra via Marconi e galleria Ronzani. Così i due esponenti del centrodestra con una lettera al presidente del consiglio Andrea Gurioli hanno osservato che:"Date le dichiarazioni del sindaco Bosso in merito alla presenza di presidi in borghese atti a monitorare la città nelle ore notturne e date anche le forti dichiarazioni fatte alla stampa da alcuni commercianti in merito all’assenza di controllo e alla necessità di dotarsi di ronde private, chiediamo la convocazione del consiglio alla presenza del prefetto dott. Attilio Visconti e dei vertici della locale caserma dei carabinieri".

Una istanza che l’assessore alla sicurezza Paolo Nanni non rigetta: "Confermo che sono state intensificate le azioni di controllo e vigilanza svolte in sinergia con le diverse forze dell’ordine -premette Nanni- E a fronte delle richieste di convocazione del consiglio sarà nostra cura di prendere contatto con le autorità e valutare l’opportunità e la necessità di un loro coinvolgimento, fatto che non dipende da noi", dice l’assessore che aggiunge anche che le indagini su quanto avvenuto, registrato anche dalle telecamere di videosorveglianza, sono in corso. g.m.