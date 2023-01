Emergenza spaccio in centro "Pusher richiedenti asilo La norma va cambiata"

di Nicoletta Tempera

C’è un problema burocratico che rallenta il lavoro delle forze dell’ordine nella lotta allo spaccio. Un fenomeno che il questore Isabella Fusiello ha tra le priorità della sua agenda e che sta combattendo a colpi di espulsioni. "Ma in zona universitaria, come in via Boldrini, constatiamo la presenza di tanti richiedenti asilo, provenienti in particolare dal centro Africa, in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato. E finché la domanda non viene elaborata, queste persone, benché commettano reati, non possono essere espulse".

Questore, i residenti sono divisi tra chi dice che in zona universitaria sono stati fatti importanti passi e chi invece sostiene che gli spacciatori ci siano sempre e siano ancora più molesti. Cosa ne pensa?

"In zona universitaria è stato fatto un grande lavoro, tutto quello che possiamo fare, come forze dell’ordine, lo stiamo facendo. Il mio approccio, in questi mesi, è stato indirizzato in particolare verso le espulsioni, perché ritengo che siano una risposta più incisiva al problema dello spaccio di strada. Anche venerdì abbiamo espulso un cittadino magrebino. Ma l’espulsione è possibile se ci sono accordi bilaterali con il Paese di provenienza della persona e se non si è in presenza di richieste di asilo, che hanno tempi lunghissimi".

E la domanda non decade se il richiedente commette reati?

"No. Finché un richiedente è in attesa, e l’attesa può protrarsi anche per tre o quattro anni tra tempi tecnici e ricorsi, non può essere espulso. A questa circostanza va aggiunta la norma sul piccolo spaccio per cui, anche in presenza di soggetti recidivi, non è prevista la custodia in carcere, ma misure più leggere come l’obbligo di firma o il divieto di dimora".

I tempi burocratici diventano così nemici della sicurezza?

"Sarebbero da rivedere i tempi di definizione dello status, snellendo le procedure per il diniego o l’accoglimento delle richieste di protezione. Va detto, però, che le persone che si trovano in questo limbo possono avere un permesso di soggiorno per lavoro, ma quelle che gravitano nelle zone dello spaccio ritengono più redditizia questa forma di guadagno".

Questo discorso, a prescindere dai servizi di controllo del territorio.

"Noi e le altre forze dell’ordine siamo costantemente presenti, con servizi di prevenzione e controlli. Un importante contributo al nostro lavoro arriva dai cittadini e anche dai gestori dei locali, con cui abbiamo avviato un’ottima collaborazione. Facciamo il possibile, ma garantire la sicurezza al 100% non è nelle nostre facoltà".

Anche perché la richiesta di sostanze è sempre presente e, anzi, l’età dei consumatori si abbassa.

"Si abbassa l’età di chi compra e di chi vende. Si vuol affrontare sempre il problema dello spaccio attraverso attività di polizia, ma io invece credo che sia necessario andare alla radice, partendo da percorsi di educazione per cambiare le cose. Io credo molto nella prevenzione. Che porta risultati: lo dimostra la risposta che abbiamo quando andiamo nelle scuole o nelle associazioni, con le nostre campagne, a parlare con i ragazzi".